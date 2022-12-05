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    Аленичев назвал лучших игроков и тренеров РПЛ в 2022 году

    Бывший главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев определил лучших футболистов и тренеров 2022 года в российской Премьер-лиге.

    – Кого бы в 2022-м году вы назвали лучшим игроком и тренером РПЛ?

    – Мне нравится, как провел осеннюю часть Промес. И выделил бы еще Барриоса.

    Конечно, то, что они сейчас устроили (в матче на Кубок), не красит ни Промеса, ни Барриоса.

    Что касается тренеров, Абаскаль хорошо работает – результаты и игра говорят сами за себя.

    И выделил бы тренера «Оренбурга» Личку – мне нравится, как играет команда. Когда раньше приезжал в Оренбург, понимал, что моя команда столкнется с трудностями -соперник будет ставить автобус.

    Случались игры неинтересные, скучные, с минимальным количеством голов. Сейчас все совсем не так, «Оренбург» показывает очень атакующий футбол.

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    Источник: «РБ Спорт»

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