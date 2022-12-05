В Англии сообщили, что было украдено из дома Стерлинга

Из дома Стерлинга были украдены фунты стерлингов.
Было бы смешно)
Стало известно, что заполучили вооруженные грабители при нападении на дом вингера «Челси» Рахима Стерлинга.
По информации The Sun, были украдены часы на сумму 300 тысяч фунтов.
- Ограбление произошло в субботу вечером.
- В этот момент в доме находились невеста Стерлинга и 3 детей.
- Футболист покинул расположение сборной Англии ради поездки в Лондон и пропустил матч с Сенегалом (3:0) в 1/8 финала ЧМ-2022.
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