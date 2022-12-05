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    В Англии сообщили, что было украдено из дома Стерлинга

    Стало известно, что заполучили вооруженные грабители при нападении на дом вингера «Челси» Рахима Стерлинга.

    По информации The Sun, были украдены часы на сумму 300 тысяч фунтов.

    • Ограбление произошло в субботу вечером.
    • В этот момент в доме находились невеста Стерлинга и 3 детей.
    • Футболист покинул расположение сборной Англии ради поездки в Лондон и пропустил матч с Сенегалом (3:0) в 1/8 финала ЧМ-2022.

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    Источник: The Sun

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +12035

      BRO_football 1 час назад

      Из дома Стерлинга были украдены фунты стерлингов.
      Было бы смешно)

      0
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      Рейтинг: +1670

      jek718875 1 час назад

      Из-за каких-то часов столько шухера, у него недельная зарплата, как стоимость этих часов

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      Рейтинг: +12293

      Алексей З > jek718875 59 минут назад

      Вы по жизни такой ?
      Жадность и зависть не дают здраво осмысливать поступки.
      В доме были невеста и 3 детей, вам пох ?
      Привет родителям .

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      Рейтинг: +52109

      MaxRnD 2 часа назад

      Ходики с кукушкой

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