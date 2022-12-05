Стали известны подробности вооруженного ограбления дома Стерлинга

В субботу вечером в лондонский дом вингера «Челси» Рахима Стерлинга ворвались вооруженные преступники.

Во время ограбления в доме находились невеста футболиста и трое детей.

Эта новость шокировала Стерлинга, и он настоял на поездке в Британию, несмотря на участие сборной Англии в плей-офф ЧМ-2022.

Без Рахима англичане разгромили Сенегал со счетом 3:0.

В 1/4 финала чемпионата мира команда встретится с Францией.

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