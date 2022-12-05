Мбаппе сделал выбор между победой на ЧМ-2022 и получением «Золотого мяча»

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе рассказал о своих приоритетах.

«Мечта о «Золотом мяче» как мотивация на ЧМ-2022? Нет. Единственная цель и мечта – еще раз стать чемпионом мира.

Ради этого я приехал сюда. Но, конечно, я буду счастлив, если получу «Золотой мяч», – заявил Мбаппе.

Франция уже дошла до четвертьфинала ЧМ-2022.

Следующий соперник – Англия.

Мбаппе на данный момент лучший бомбардир турнира в Катаре.

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