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    Мбаппе сделал выбор между победой на ЧМ-2022 и получением «Золотого мяча»

    Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе рассказал о своих приоритетах.

    «Мечта о «Золотом мяче» как мотивация на ЧМ-2022? Нет. Единственная цель и мечта – еще раз стать чемпионом мира.

    Ради этого я приехал сюда. Но, конечно, я буду счастлив, если получу «Золотой мяч», – заявил Мбаппе.

    • Франция уже дошла до четвертьфинала ЧМ-2022.
    • Следующий соперник – Англия.
    • Мбаппе на данный момент лучший бомбардир турнира в Катаре.

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    Источник: Onze Mondial

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