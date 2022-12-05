Стала известна причина отсутствия Стерлинга в матче с Сенегалом

У игрока сборной Англии Рахима Стерлинга ограбили дом. Это произошло в субботу, за день до матча с Сенегалом.

По этой причине Стерлинг пропустил игру 1/8 финала чемпионата мира. Рахим отправился в Англию, к своей семье.

Игрок собирается в ближайшее время вернуться в Катар.

Англичане без Стерлинга обыграли Сенегал (3:0).

10 декабря сборная сыграет с Францией в четвертьфинале ЧМ.

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