Стала известна причина отсутствия Стерлинга в матче с Сенегалом

У игрока сборной Англии Рахима Стерлинга ограбили дом. Это произошло в субботу, за день до матча с Сенегалом.
По этой причине Стерлинг пропустил игру 1/8 финала чемпионата мира. Рахим отправился в Англию, к своей семье.
Игрок собирается в ближайшее время вернуться в Катар.
- Англичане без Стерлинга обыграли Сенегал (3:0).
- 10 декабря сборная сыграет с Францией в четвертьфинале ЧМ.
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Источник: твиттер журналиста Мэтта Лоу