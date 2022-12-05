Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Стала известна причина отсутствия Стерлинга в матче с Сенегалом

    У игрока сборной Англии Рахима Стерлинга ограбили дом. Это произошло в субботу, за день до матча с Сенегалом.

    По этой причине Стерлинг пропустил игру 1/8 финала чемпионата мира. Рахим отправился в Англию, к своей семье.

    Игрок собирается в ближайшее время вернуться в Катар.

    • Англичане без Стерлинга обыграли Сенегал (3:0).
    • 10 декабря сборная сыграет с Францией в четвертьфинале ЧМ.

    ⚽ ЧМ-2022 на «Бомбардире»: матчи, новости, прогнозы. Присоединяйся!

    Получи 2000 рублей бесплатно и ставь на матчи чемпионата мира

    Новости по теме
    «Будем думать о его дальнейшем участии на ЧМ»: Саутгейт прокомментировал отсутствие Стерлинга в матче с Сенегалом
    Стерлинг пропустит матч Англия – Сенегал по семейным обстоятельствам 2
    Товарищеский матч. «Челси» победил «Удинезе», Стерлинг забил 1
    Источник: твиттер журналиста Мэтта Лоу

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 01:00
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11