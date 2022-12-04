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    «Он лучше, чем Марадона и Пеле»: Аршавин назвал лучшего игрока в истории футбола

    Бывший капитан сборной России назвал Лионеля Месси лучшим футболистом в истории.

    «Думаю, что будет соревнование между Месси, Марадоной и Пеле. Думаю, что он лучше, чем они, даже несмотря на то, что Пеле три чемпионата мира выиграл, а Месси, скорее всего, не выиграет.

    Но мне кажется, лучше него игрока нет», – сказал Аршавин.

    • Аргентина вчера вышла в четвертьфинал ЧМ-2022, обыграв Австралию (2:1).
    • Месси забил один из голов. Он стал для него первым в плей-офф ЧМ в карьере.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +1662

      jek718875 55 минут назад

      Маладес Аршавын

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      Рейтинг: +26639

      slavutiq70 56 минут назад

      Ну во первых Месси пока ещё не выиграл главный футбольный трофей не разу и навряд ли выиграет ...и во вторых будь во времена Пеле спортивная медицина и методика подготовки и восстановления на сегодняшнем уровне . то и Пеле и Марадона проявили бы себя ещё бы лучше ....Да проявил себя ярко Месси только в Барсе с лучшими партнёрами со всего мира . в сборной то не особо себя Месси и проявлял ....

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      Рейтинг: +653

      borusse > slavutiq70 45 минут назад

      Пеле свои три титула тоже не в одиночку выиграл. в том то и дело, что вся команда Аргентины пока не тянет на должный уровень. но это не говорит о том ,что Месси по индивидуальным качествам не заслуживает сравнение с Марадоной или Пеле. Ерлинг Халанд тоже чемпионат мира никогда не выиграет, но бесспорно будет один из лучших нападающих мира

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      Рейтинг: +1212

      САНЁК17 > slavutiq70 45 минут назад

      Добавлю, Пеле и Марадона бегали по полю и разнесли всех игроков, Месси ходить по полю и надеется команду,и ждёт передачи от команды,за эти методы игры хвалить его не стоит.

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      Рейтинг: +429

      lipatov32 1 час назад

      Чипсоед фигни не скажет! "Иксперт" Мля!!!))

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