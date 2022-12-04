«Он лучше, чем Марадона и Пеле»: Аршавин назвал лучшего игрока в истории футбола

Бывший капитан сборной России назвал Лионеля Месси лучшим футболистом в истории.
«Думаю, что будет соревнование между Месси, Марадоной и Пеле. Думаю, что он лучше, чем они, даже несмотря на то, что Пеле три чемпионата мира выиграл, а Месси, скорее всего, не выиграет.
Но мне кажется, лучше него игрока нет», – сказал Аршавин.
- Аргентина вчера вышла в четвертьфинал ЧМ-2022, обыграв Австралию (2:1).
- Месси забил один из голов. Он стал для него первым в плей-офф ЧМ в карьере.
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Лионель Месси: новости об игроке на ЧМ-2022
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Источник: «Матч ТВ»