«Он лучше, чем Марадона и Пеле»: Аршавин назвал лучшего игрока в истории футбола

Бывший капитан сборной России назвал Лионеля Месси лучшим футболистом в истории.

«Думаю, что будет соревнование между Месси, Марадоной и Пеле. Думаю, что он лучше, чем они, даже несмотря на то, что Пеле три чемпионата мира выиграл, а Месси, скорее всего, не выиграет.

Но мне кажется, лучше него игрока нет», – сказал Аршавин.

Аргентина вчера вышла в четвертьфинал ЧМ-2022, обыграв Австралию (2:1).

Месси забил один из голов. Он стал для него первым в плей-офф ЧМ в карьере.

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