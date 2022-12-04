Роналду может стать послом Саудовской Аравии на ЧМ-2030

Форвард сборной Португалии Криштиану Роналду может стать послом заявки Саудовской Аравии на проведение чемпионата мира-2030.
Это может произойти в том случае, если 37-летний футболист перейдет в «Аль-Наср». Клуб предложил Роналду контракт до 2025 года с зарплатой 200 миллионов за сезон.
Криштиану раздумывает над предложением. Он хочет поиграть в Лиге чемпионов.
- Роналду на данный момент является свободным агентом.
- В ноябре португалец расторг контракт с «Манчестер Юнайтед».
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Источник: твиттер Николо Скиры