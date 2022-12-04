Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Роналду может стать послом Саудовской Аравии на ЧМ-2030

    Форвард сборной Португалии Криштиану Роналду может стать послом заявки Саудовской Аравии на проведение чемпионата мира-2030.

    Это может произойти в том случае, если 37-летний футболист перейдет в «Аль-Наср». Клуб предложил Роналду контракт до 2025 года с зарплатой 200 миллионов за сезон.

    Криштиану раздумывает над предложением. Он хочет поиграть в Лиге чемпионов.

    • Роналду на данный момент является свободным агентом.
    • В ноябре португалец расторг контракт с «Манчестер Юнайтед».

    ⚽ ЧМ-2022 на «Бомбардире»: матчи, новости, прогнозы. Присоединяйся!

    Получите 2000 рублей бесплатно и ставьте на матчи чемпионата мира

    Новости по теме
    «Ювентус» должен Роналду 20 миллионов
    Сестры Роналду назвали телеведущего «клоуном», «уродом» и «инвалидом». Он заявил, что Криштиану – нарцисс 6
    Аленичев сравнил себя с Роналду 1
    Источник: твиттер Николо Скиры

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 17:27
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2355

      fakeid 1 час назад

      заявка без шансов. арабам больше в жизни не отдадут чм, сколько бы они не заплатили. в 2030, наверное, отдадут азии.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11