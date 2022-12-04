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    РФС: «У Ирана есть интерес к товарищескому матчу с Россией»

    Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов сообщил, что в будущем возможен товарищеский матч сборных России и Ирана.

    «С Ираном диалог может быть возобновлен – они были на чемпионате мира, но уже закончили выступление. У них поменялся тренер – он изменил график подготовки к чемпионату мира и мы не смогли сыграть. Обещали продолжить переговоры, интерес у них есть, это была их инициатива – сыграть со сборной России», – сказал Митрофанов.

    • Команды должны были сыграть в ноябре.
    • Иран не вышел из группы на ЧМ-2022.
    • Россия отстранена от международных турниров.

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    Источник: ТАСС

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