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    Ондуа: «Дальше у России все будет хорошо»

    Футболист сборной Камеруна Гаэль Ондуа поблагодарил российских фанатов за поддержку на чемпионате мира-2022.

    «Хочу сказать спасибо, что болели за меня. Мне было очень приятно, всех люблю и обнимаю. Рад был играть в РПЛ, думаю, что у России дальше все будет хорошо», – сказал Ондуа.

    • Камерун набрал 4 очка в 3 турах ЧМ-2022.
    • Они стали 3-ми в группе, опередив Сербию, но уступив Бразилии и Швейцарии.
    • Ондуа поучаствовал в 2 матчах. У него есть российское гражданство.

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    Источник: телеграм-канал РПЛ

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +2607

      yorgenbarenz 52 минуты назад

      И дальше будет всё хорошо?Конечно! Есть ещё сборные Бирмы,Пакистана,Монголии,Вьетнама,Камбоджи,Мордовии,Удмуртии,подземные цивилизации....

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      Рейтинг: +1496

      Эном айс 2 часа назад

      "..И братья мяч вам отдадут».)
      Ещё один арап в истории..

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