Ондуа: «Дальше у России все будет хорошо»

Футболист сборной Камеруна Гаэль Ондуа поблагодарил российских фанатов за поддержку на чемпионате мира-2022.

«Хочу сказать спасибо, что болели за меня. Мне было очень приятно, всех люблю и обнимаю. Рад был играть в РПЛ, думаю, что у России дальше все будет хорошо», – сказал Ондуа.

Камерун набрал 4 очка в 3 турах ЧМ-2022.

Они стали 3-ми в группе, опередив Сербию, но уступив Бразилии и Швейцарии.

Ондуа поучаствовал в 2 матчах. У него есть российское гражданство.

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