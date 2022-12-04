Ондуа: «Музеи Италии и Франции просили у меня бутсы с российским флагом»

Футболист сборной Камеруна Гаэль Ондуа рассказал, что на его бутсы с российским флагом есть спрос.
«Музеи Италии и Франции просили меня, чтобы я им отправил свои бутсы. Но я сказал: «Нет, мои бутсы останутся в России».
Потому что теперь все хотят мои бутсы. Но они будут выставлены на благотворительном аукционе в России. И еще я хочу, чтобы вторая пара была выставлена в каком‑либо из музеев России. Потому что всe начиналось там», – сказал Ондуа.
- Камерун набрал 4 очка в 3 турах ЧМ-2022.
- Они стали 3-ми в группе, опередив Сербию, но уступив Бразилии и Швейцарии.
- Ондуа поучаствовал в 2 матчах. У него есть российское гражданство.
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Источник: телеграм-канал «Матч ТВ»