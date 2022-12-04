Аленичев назвал фаворита Кубка России

Бывший полузащитник сборной России Дмитрий Аленичев считает «Спартак» фаворитом Кубка России.
«Интересные пары в четвертьфинале Кубка, особенно «Спартак» – «Локомотив». Рад, что две команды за которые я играл, встретятся в четвертьфинале. Буду болеть за «Спартак», несмотря на мою любовь к «Локо».
Хотелось бы, чтобы «Спартак» подтвердил, что не случайно выиграл Кубок в прошлом сезоне. На бумаге, может, «Спартак» – фаворит Кубка, но на поле это далеко не так», – сказал Аленичев.
- В случае поражения от «Локомотива» «Спартак» опустится в нижнюю сетку и продолжит выступление в турнире.
- «Спартак» – действующий обладатель Кубка России.
- Финал состоится в «Лужниках».
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Источник: «РБ Спорт»