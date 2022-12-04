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    Аленичев назвал фаворита Кубка России

    Бывший полузащитник сборной России Дмитрий Аленичев считает «Спартак» фаворитом Кубка России.

    «Интересные пары в четвертьфинале Кубка, особенно «Спартак» — «Локомотив». Рад, что две команды за которые я играл, встретятся в четвертьфинале. Буду болеть за «Спартак», несмотря на мою любовь к «Локо».

    Хотелось бы, чтобы «Спартак» подтвердил, что не случайно выиграл Кубок в прошлом сезоне. На бумаге, может, «Спартак» — фаворит Кубка, но на поле это далеко не так», – сказал Аленичев.

    • В случае поражения от «Локомотива» «Спартак» опустится в нижнюю сетку и продолжит выступление в турнире.
    • «Спартак» – действующий обладатель Кубка России.
    • Финал состоится в «Лужниках».

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    Источник: «РБ Спорт»

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