Аленичев назвал фаворита Кубка России

Бывший полузащитник сборной России Дмитрий Аленичев считает «Спартак» фаворитом Кубка России.

«Интересные пары в четвертьфинале Кубка, особенно «Спартак» – «Локомотив». Рад, что две команды за которые я играл, встретятся в четвертьфинале. Буду болеть за «Спартак», несмотря на мою любовь к «Локо».

Хотелось бы, чтобы «Спартак» подтвердил, что не случайно выиграл Кубок в прошлом сезоне. На бумаге, может, «Спартак» – фаворит Кубка, но на поле это далеко не так», – сказал Аленичев.

В случае поражения от «Локомотива» «Спартак» опустится в нижнюю сетку и продолжит выступление в турнире.

«Спартак» – действующий обладатель Кубка России.

Финал состоится в «Лужниках».

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