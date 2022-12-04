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    Игрок сборной Камеруна рассказал об угрозах из-за бутс с российским флагом

    Футболист сборной Камеруна Гаэль Ондуа получал угрозы за ношение на чемпионате мира-2022 бутс с российским флагом.

    – Я почувствовал, что за мной следит больше русский народ. Были очень тяжелые моменты. Например, после того как весь мир увидел мои бутсы с флагом России. Люди говорили плохие слова. Угрожали.

    – По поводу тех, кто тебе угрожает – эти сообщения шлют реальные люди?

    – Они разные. Мне в это просто не верится. Разве я что‑то плохое сделал? Что‑то плохое сказал? Я просто пришел играть в футбол в своих бутсах, в которых играю уже много лет. Пусть эти люди [которые пишут и угрожают] посмотрят на то, какими мои бутсы были раньше. Всегда было так! А раньше – вообще был только флаг России. Но они все не в курсе. Вы просто посмотрите мои соцсети – всe это есть там, спокойно увидите.

    • Камерун набрал 4 очка в 3 турах ЧМ-2022.
    • Они стали 3-ми в группе, опередив Сербию, но уступив Бразилии и Швейцарии.
    • Ондуа поучаствовал в 2 матчах. У него есть российское гражданство.

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    Источник: телеграм-канал Василия Конова

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +16501

      Barmaleushka 49 минут назад

      Коклы наверно бешеные какие-нибудь - эти "разные люди".

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      Рейтинг: +7610

      BarStep 2 часа назад

      Мне нравятся твои бутсы!
      Носи их на здоровье и дальше парень!

      А это (русофобия и ненависть ко всему русскому) - было, есть и будет всегда..
      Просто времена разные, до 2014 была скрытая ненависть, а потом хозяин сказал - можно и понеслась..

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