На здании в Катаре появилось изображение Пеле. Ему оказывают паллиативную помощь

Организаторы ЧМ-2022 в Катаре отреагировали на новость об ухудшении здоровья бывшего игрока сборной Бразилии Пеле.

На здании в Дохе разместили изображение бразильца. Кроме того, в воздухе появилось пожелание выздоровления Пеле.

Пеле в сентябре 2021 года удалили опухоль в толстой кишке.

Спортсмен – лучший бомбардир в истории Бразилии.

Он трижды становился чемпионом мира.

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