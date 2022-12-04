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    На здании в Катаре появилось изображение Пеле. Ему оказывают паллиативную помощь

    Организаторы ЧМ-2022 в Катаре отреагировали на новость об ухудшении здоровья бывшего игрока сборной Бразилии Пеле.

    На здании в Дохе разместили изображение бразильца. Кроме того, в воздухе появилось пожелание выздоровления Пеле.

    • Пеле в сентябре 2021 года удалили опухоль в толстой кишке.
    • Спортсмен – лучший бомбардир в истории Бразилии.
    • Он трижды становился чемпионом мира.

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    Источник: Бомбардир.ру

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