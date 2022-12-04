На здании в Катаре появилось изображение Пеле. Ему оказывают паллиативную помощь

Организаторы ЧМ-2022 в Катаре отреагировали на новость об ухудшении здоровья бывшего игрока сборной Бразилии Пеле.
На здании в Дохе разместили изображение бразильца. Кроме того, в воздухе появилось пожелание выздоровления Пеле.
- Пеле в сентябре 2021 года удалили опухоль в толстой кишке.
- Спортсмен – лучший бомбардир в истории Бразилии.
- Он трижды становился чемпионом мира.
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Источник: Бомбардир.ру