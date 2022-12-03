1000-й матч в карьере Месси: впервые забил в плей-офф ЧМ, побил рекорд сборной и помог Аргентине пройти в четвертьфинал

Во втором матче 1/8 финала чемпионата мира-2022 в Катаре встречались сборные Аргентины и Австралии. Аргентинцы не без труда обыграли соперников – 2:1. У них голы забили Лионель Месси и Хулиан Альварес. Австралия забила автоголу Энцо Фернандеса.

Не будем никого обманывать – весь мир прежде всего обсуждает мяч Лионеля Месси. Внимание к статистике: Месси играет на пятом чемпионате мира, но впервые забил в плей-офф турнира.

Статистика по предыдущим турнира:

ЧМ-2006: 3 встречи – 1+1 в группе;

ЧМ-2010: 5 матчей – ассист в 1/8 финала;

ЧМ-2014: 7 матчей – 4 гола в группе и ассист в 1/8 финала;

ЧМ-2018: 4 матча – 1 гол в группе и 2 ассиста в 1/8 финала.

Сейчас Месси наконец-то забил в плей-офф ЧМ – сайт Sports.ru посчитал, что это гол в решающих матчах Месси ждал 791 минуту или 8 матчей. Его эмоции:

Рядом с первым голом в плей-офф вертятся некоторые достижения:

1. Догнал Криштиану Роналду по числу голов на топовых турнирах – по 22.

2. Проводит 1000-й матч в карьере.

3. Установил рекорд по матчам за сборную Аргентины – 169.

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Текст: Илья Егоров

Фото: XinHua/Global Look Press