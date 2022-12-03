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    Дзюба высказался о карьере Черчесова

    Бывший форвард сборной России Артем Дзюба положительно оценил карьеру главного тренера «Ференцвароша» Станислава Черчесова.

    «Как показывает практика, многие ошиблись в том, что про него говорили. Он везде доказывает, что очень хороший специалист», – сказал Дзюба.

    • Дзюба и Черчесов вместе доходили до 1/4 финала ЧМ-2018.
    • Игрок сейчас без клуба.
    • Черчесов с «Ференцварошем» выступит в плей-офф Лиги Европы.

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    Источник: ютуб-канал «Площадка»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +12121

      ВетеR 32 минуты назад

      кукушка хвалит петуха, за то что хвалит он кукушку

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +6864

      Semenycch 39 минут назад

      Верно! Черчесов и на ЧМ выступил отлично, в отличии от сегодняшнего дер....ма!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +7809

      nik55 53 минуты назад

      лизнул усатому----но ты ему не нужен ведь ты бревно

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