Дзюба высказался о карьере Черчесова

Бывший форвард сборной России Артем Дзюба положительно оценил карьеру главного тренера «Ференцвароша» Станислава Черчесова.
«Как показывает практика, многие ошиблись в том, что про него говорили. Он везде доказывает, что очень хороший специалист», – сказал Дзюба.
- Дзюба и Черчесов вместе доходили до 1/4 финала ЧМ-2018.
- Игрок сейчас без клуба.
- Черчесов с «Ференцварошем» выступит в плей-офф Лиги Европы.
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Источник: ютуб-канал «Площадка»