Дзюба высказался о карьере Черчесова

Бывший форвард сборной России Артем Дзюба положительно оценил карьеру главного тренера «Ференцвароша» Станислава Черчесова.

«Как показывает практика, многие ошиблись в том, что про него говорили. Он везде доказывает, что очень хороший специалист», – сказал Дзюба.

Дзюба и Черчесов вместе доходили до 1/4 финала ЧМ-2018.

Игрок сейчас без клуба.

Черчесов с «Ференцварошем» выступит в плей-офф Лиги Европы.

Получите 2000 рублей бесплатно и ставьте на матчи чемпионата мира