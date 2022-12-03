В Германии определились с будущим Флика на посту тренера сборной

Ханс-Дитер Флик, вероятно, продолжит возглавлять сборную Германии, несмотря на провал на чемпионате мира.
Немецкий футбольный союз не намерен прекращать сотрудничество с 57-летним специалистом, поскольку не имеет альтернативных вариантов.
Сам Флик очень хочет остаться и добиться успеха на домашнем Евро-2024.
- Германия вылетела с ЧМ-2022 по итогам группового этапа.
- Немцев опередили Япония и Испания.
- Сборная не пробилась в 1/8 финала чемпионата мира во 2-й раз подряд.
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Источник: Bayern & Germany