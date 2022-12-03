Групповой этап чемпионата мира в Катаре подошел к концу. Участники плей-офф определены, есть много сенсаций: Австралия, Япония, Марокко, Южная Корея. Есть и те, кто опозорился на групповом этапе – и о тех командах, которые слишком плохо показали себя, мы сегодня и поговорим.

Илья Егоров осуждает Бельгию

Вокруг Бельгии перед стартом турнира летало много пафоса: золотое поколение, Де Брюйне, мартинесовское «Мы едем в Катар за трофеем», «красные дьяволы», одни из главных кандидатов на победу в турнире. Уф, действительно страшно, да?

Нет.

Знаете, какая цифра идеально характеризует Бельгию? Один. Это одна победа и один забитый мяч. Вы удивитесь, но Иран, Саудовская Аравия, Коста-Рика и Канада, которые тоже не вышли в плей-офф, настреляли больше голов. Но никто из них не обладает составов на несколько сотен млн евро и не говорит о золотом поколении.

Грустно осознавать, что герои нескольких прошедших лет либо подтухли (Азар, Лукаку), либо так и остались героями, но только на клубном уровне (КДБ). Грустно, что после Евро-2020, где бельгийцы остановились в четвертьфинале, никто не додумался о смене Роберто Мартинеса. Грустно, что золотая сборная, от которой около 10 лет ждали больших подвигов, покрылась налетом и белыми пятнами.

Владислав Журин плюется из-за Катара

Меня на этом чемпионате мира выморозил Катар. Ребята, вы готовились к домашнему турниру 12 лет, чтобы выдать всему миру такую футбольную бяку? Четыре-пять точных передач на чужой половине от Катара уже воспринимались как праздник! В основном же – это мрак. У команды не было элементарного понимания, как должен выглядеть билд-ап. Единственный забитый гол против Сенегала – это даже не потолок, а прыжок много выше головы. Не уверен, что тренер Феликс Санчес после такого перфоманса найдет себе достойное продолжение карьеры.

Одно радует. За эти 12 лет в Катаре появилась богатая футбольная инфраструктура – она должна помочь выйти на новый уровень. Сейчас он очень низкий. Боюсь предположить, сколько уплачено за победу Катара на Кубке Азии-2019. Не догоняю, как честным образом такая сборная смогла взять главный азиатский трофей. Так что пусть катарцы по полной юзают свои новые поля и стадионы, учатся играть.

Ждем их на последующих ЧМ. С отбором никаких проблем быть не должно. Слышал, что теперь будет 133 участника – попадать должна даже сборная страны невыученных уроков и тот мужик на нефтевышке в море, провозгласивший себя отдельным государством.

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А какие сборные не понравились на групповом этапе ЧМ вам?

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Фото: Keystone Press Agency, XinHua/Global Look Press