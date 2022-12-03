Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Какие команды выбесили нас на групповом этапе ЧМ-2022

3 декабря 2022, 11:58
11

Групповой этап чемпионата мира в Катаре подошел к концу. Участники плей-офф определены, есть много сенсаций: Австралия, Япония, Марокко, Южная Корея. Есть и те, кто опозорился на групповом этапе – и о тех командах, которые слишком плохо показали себя, мы сегодня и поговорим.

Илья Егоров осуждает Бельгию

Вокруг Бельгии перед стартом турнира летало много пафоса: золотое поколение, Де Брюйне, мартинесовское «Мы едем в Катар за трофеем», «красные дьяволы», одни из главных кандидатов на победу в турнире. Уф, действительно страшно, да?

Нет.

Знаете, какая цифра идеально характеризует Бельгию? Один. Это одна победа и один забитый мяч. Вы удивитесь, но Иран, Саудовская Аравия, Коста-Рика и Канада, которые тоже не вышли в плей-офф, настреляли больше голов. Но никто из них не обладает составов на несколько сотен млн евро и не говорит о золотом поколении.

Грустно осознавать, что герои нескольких прошедших лет либо подтухли (Азар, Лукаку), либо так и остались героями, но только на клубном уровне (КДБ). Грустно, что после Евро-2020, где бельгийцы остановились в четвертьфинале, никто не додумался о смене Роберто Мартинеса. Грустно, что золотая сборная, от которой около 10 лет ждали больших подвигов, покрылась налетом и белыми пятнами.

Владислав Журин плюется из-за Катара

Меня на этом чемпионате мира выморозил Катар. Ребята, вы готовились к домашнему турниру 12 лет, чтобы выдать всему миру такую футбольную бяку? Четыре-пять точных передач на чужой половине от Катара уже воспринимались как праздник! В основном же – это мрак. У команды не было элементарного понимания, как должен выглядеть билд-ап. Единственный забитый гол против Сенегала – это даже не потолок, а прыжок много выше головы. Не уверен, что тренер Феликс Санчес после такого перфоманса найдет себе достойное продолжение карьеры.

Одно радует. За эти 12 лет в Катаре появилась богатая футбольная инфраструктура – она должна помочь выйти на новый уровень. Сейчас он очень низкий. Боюсь предположить, сколько уплачено за победу Катара на Кубке Азии-2019. Не догоняю, как честным образом такая сборная смогла взять главный азиатский трофей. Так что пусть катарцы по полной юзают свои новые поля и стадионы, учатся играть.

Ждем их на последующих ЧМ. С отбором никаких проблем быть не должно. Слышал, что теперь будет 133 участника – попадать должна даже сборная страны невыученных уроков и тот мужик на нефтевышке в море, провозгласивший себя отдельным государством.

***

А какие сборные не понравились на групповом этапе ЧМ вам?

Получите бесплатно бонус в 2000 рублей и ставьте на матчи плей-офф ЧМ-2022

Фото: Keystone Press Agency, XinHua/Global Look Press

Источник: Бомбардир
Чемпионат мира Весь мир Катар Бельгия
Комментарии (11)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Томик
1670025502
Нашли к кому претензии предъявлять - к Катару... Немцы - вот кто обосралИсь. С таким составом, обученностью и традициями - второй раз подряд из группы не выйти. Вот это позорище, так позорище! Ещё рты там чего-то на фотосессии закрывали... Задницы надо было закрывать! А то перепутали где и для чего их использовать надо. Вот и использовали их по их же согласию, судя по всему. Чпокнули и вышвырнули за шиворот. Даже денег на такси не дали.
Ответить
BRO_football
1670045307
Вообщем-то, выбесили считавшимися топовыми сборные, которые не вышли из группы. Бельгия, Германия, Уругвай. Позорище! Они не хотели ЧМ зимой - они получили то, что хотели. Теперь они спокойно могут отправляться греть свои булки на пляжных курортах. В футбол надо играть, а не протестовать за права заднеприводных, строителей-мигрантов, отмену пива на стадионах и демократию в стране!
Ответить
Снег
1670048590
Почему сразу выбесили? Очень интересный ЧМ. Каждой команде СВОЁ время. Одни приходят на пьедестал, других с него вежливо просят. Вечного в мировом футболе не будет, тем он интереснее.
Ответить
GoldPlayFIFARus9
1670050512
Грязные фрицы с датчанами, которые приехали туда хрен пойми для чего, но только не для игры в футбол. В итоге: Футбол 2-0 Толерастия
Ответить
нБратишка
1670055683
в 2000х все сетовали на предсказуемость. теперь одной техники мало. побеждать стали команды с боевым духом. всё идёт из головы.
Ответить
Ollegator
1670058498
Когда человек, пусть даже на спортивном ресурсе, пишет "не догоняю" вместо "не понимаю" и употребляет в статьях "выморозил" - теряется весь смысл чтения его статей, ведь он пишет про футбольную "необразованность" Катара, но сам не удосужился получить образования для корректного написания статей на родном языке..
Ответить
MaxRnD
1670059227
Коста-Рика, за исключением последней игры с Немцами. И эти бедолаги в своё время умудрились накидать Стасику 4
Ответить
Ароматный Чаек
1670064015
ничего не бесит всё на групповом этапе безумно интересно было ))))) первый снимок - особо показателен наблюдал его по телетрансляции онлайн
Ответить
САНЁК17
1670082377
Куда исчезли мои комменты?алэ бомбардир точка ру?
Ответить
Главные новости
Итоги августа в «Конкурсе прогнозов»: Вежливость победила!
Радимов вынес вердикт тренеру РПЛ: «Он несколько растерян»
11:29
1
Угальде высказался о том, что «Спартак» не отпустил его в мексиканский клуб
11:22
1
У Сафонова в новом сезоне Лиги 1 пропущенных голов вдвое больше, чем сейвов
11:15
Слуцкий собрал идеальный состав ЦСКА из игроков, с которыми работал
11:07
2
«Зенит» объявил об уходе 7-миллионного легионера
10:45
3
Центральный матч 10-го тура Первой лиги могут перенести
10:38
Трамп раскрыл, сколько денег ЧМ-2026 принес американской экономике
10:24
2
Экс-защитник ЦСКА Бекао согласился вернуться в РПЛ
10:08
2
ФотоСафонов – худший игрок матча «ПСЖ» – «Монако» по версии WhoScored
10:00
2
Все новости
Все новости
Трамп раскрыл, сколько денег ЧМ-2026 принес американской экономике
10:24
2
Министр спорта Украины – о проведении ЧМ в стране: «Нужно планировать уже сейчас»
Вчера, 22:59
13
Спартаковец Солари отреагировал на уход Месси из сборной Аргентины
Вчера, 19:00
7
Видео«Вопрос о величайшем в истории закрыт»: Месси выложил рекламу с перечислением его достижений
Вчера, 00:16
2
Победитель ЧМ-2026 завершил международную карьеру в 31 год
3 сентября
В Аргентине все матчи остановят на 10-й минуте в честь Месси, объявившего об уходе из сборной
2 сентября
5
ВидеоБекхэм удивил жену большим кабачком
2 сентября
15
Бубнов – о Месси на ЧМ-2026: «Выполнял роль пугала»
2 сентября
12
Реакция Шалимова на уход Месси из сборной Аргентины
2 сентября
Глушаков одним словом отреагировал на уход Месси из сборной Аргентины
1 сентября
Президент Аргентины обратился к Месси, объявившему об уходе из сборной
31 августа
Семин прокомментировал завершение международной карьеры Месси
31 августа
Инфантино сделал заявление об уходе Месси из сборной Аргентины
31 августа
1
Реакция Аршавина на завершение международной карьеры Месси
31 августа
Сборная России отреагировала на уход Месси из сборной Аргентины
31 августа
ВидеоПрощальное видео Месси после ухода из сборной Аргентины
31 августа
5
⚡️ Месси объявил о завершении карьеры в сборной Аргентины
31 августа
10
«Это шокирует нас»: президент УЕФА прошелся по Инфантино из-за дела Балогуна
24 августа
Инфантино думал о турнире с участием 211 сборных
23 августа
2
ВидеоИнфантино подшутил над лысым репортером, спросившим его о предательстве футбола
22 августа
3
Игрока сборной Аргентины дисквалифицировали на 10 матчей за поведение после финала ЧМ-2026
21 августа
Участник ЧМ-2026 отказал «Рубину»
17 августа
1
Бартез получил назначение в сборную Франции
13 августа
Хави – новый главный тренер сборной Нидерландов
12 августа
4
Трогательное заявление Месси о смерти отца
12 августа
3
Названы семь кандидатов на замену Куману в сборной Нидерландов
12 августа
2
Луис Энрике назвал своего фаворита на «Золотой мяч»
12 августа
5
«Люди теряли рассудок»: Кушанашвили определил лучший ЧМ в истории
11 августа
10
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+