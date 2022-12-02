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    Президент РПЛ Алаев определил лучшего игрока и тренера первой части сезона

    Глава российской Премьер-лиги Александр Алаев назвал лучшего футболиста и тренера РПЛ по итогам 17 туров.

    «Лучший игрок – Квинси Промес. Тут и его высокая результативность, и лидерские качества. На мой взгляд, Промес – самая яркая звезда чемпионата на сегодняшний день.

    Лучший тренер – Валерий Карпин. В отличие от «Локомотива», «Ростов» не обладает таким подбором опытных футболистов. В команде очень много молодежи.

    Но Валерию Георгиевичу удалось сформировать боевой коллектив и по итогам первой части сезона занять место выше того, на которое изначально можно было бы рассчитывать с таким составом.

    Он выжимает максимум из опытных ребят и развивает молодежь. Все футболисты при Карпине прогрессируют», – сказал Алаев.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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