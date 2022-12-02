19-летний Мусиала установил рекорд чемпионата мира

Германия победила Коста-Рику со счетом 4:2 в 3-м туре группового этапа ЧМ-2022.

В этом матче полузащитник немецкой сборной Джамал Мусиала установил новый рекорд турнира.

19-летний футболист «Баварии» сделал 24 касания в чужой штрафной площади. Это лучший результат в истории чемпионатов мира.

Германия вылетела с ЧМ-2022.

Они стали 3-ми в группе после Японии и Испании.

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