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    19-летний Мусиала установил рекорд чемпионата мира

    Германия победила Коста-Рику со счетом 4:2 в 3-м туре группового этапа ЧМ-2022.

    В этом матче полузащитник немецкой сборной Джамал Мусиала установил новый рекорд турнира.

    19-летний футболист «Баварии» сделал 24 касания в чужой штрафной площади. Это лучший результат в истории чемпионатов мира.

    • Германия вылетела с ЧМ-2022.
    • Они стали 3-ми в группе после Японии и Испании.

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    Источник: Opta

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    Сегодня, 14:56
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +7770

      Томик 1 час назад

      Не зря на ЧМ приезжали. Защитили пи.доров и установили рекорд по касаниям. Сборная Германии...что с тобою стало?

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