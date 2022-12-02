Гаранин определил лучшего футболиста РПЛ

Экс-тренер «Сочи» Вадим Гаранин рассказал, какого игрока считает лучшим в российской Премьер-лиге.

«Перед сезоном Нобоа приехал чуть позже остальных. Мы увидели, что Крису нужно какое-то время, чтобы набрать кондиции.

Безусловно, футболистам свойственно что-то искать не в себе, а в других. Для Криса был шок, что мы его сразу не ставили в состав.

Ему казалось, что он в том состоянии мог принести пользу команде. Но после игры со «Спартаком», когда Нобоа вернулся в состав, мы увидели того самого Криса.

Для меня он лучший футболист в нашем чемпионате. Да, сравнивать его с зенитовскими бразильцами тяжело, они просто за счет молодости, скорости могут быть сильнее, но Нобоа может играть в футбол с закрытыми глазами.

Смешно слышать, что и я, и он конфликтные люди. Это не так. Крис внутри команды своими улыбками, шутками наводит атмосферу. Для меня хорошее качество, когда человек может смеяться над своими ошибками.

Если Крис на тренировке споткнется случайно, то он смеется, шутит над этой ситуацией, и это превращается в положительный импульс для команды.

Нобоа вернулся, когда нужно, и показал всем, что он очень важный футболист для «Сочи». Он любит эту команду.

Вся информация о его возможном уходе была связана только с тем, что пришел какой-то там Гаранин и посадил лучшего игрока прошлого сезона на лавку. Не более того.

Хотел ли он перейти в ЦСКА? Даже если он и хотел, мы с руководством сказали ему: «Крис, солнце, море, играй!» – заявил Гаранин.

В этом сезоне Нобоа забил 10 голов и сделал 1 ассист в 16 матчах.

Его контракт с «Сочи» истекает в 2023 году.

В апреле эквадорцу исполнится 38 лет.

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