Ельцин: «Очень хочу поиграть в России. У вас прекрасный чемпионат, отличные команды»

Полузащитник сборной Коста-Рики Ельцин Техеда заявил, что хочет поиграть в РПЛ.

– Были ли у тебя предложения от клубов из России?

– Я не получал. Но было бы просто прекрасно, если бы Россия открыла передо мной двери. Это прекрасная и очень красивая страна. Для меня было бы отличным опытом.

Я бы очень хотел поиграть в России. У вас прекрасный чемпионат, отличные команды. Был бы счастлив оказаться в России.

Техеда забил 1 гол и отдал 1 ассист в 3 матчах ЧМ-2022.

Коста-Рика вылетела из турнира, заняв 4-е место в группе.

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