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    Ельцин: «Очень хочу поиграть в России. У вас прекрасный чемпионат, отличные команды»

    Полузащитник сборной Коста-Рики Ельцин Техеда заявил, что хочет поиграть в РПЛ.

    – Были ли у тебя предложения от клубов из России?

    – Я не получал. Но было бы просто прекрасно, если бы Россия открыла передо мной двери. Это прекрасная и очень красивая страна. Для меня было бы отличным опытом.

    Я бы очень хотел поиграть в России. У вас прекрасный чемпионат, отличные команды. Был бы счастлив оказаться в России.

    • Техеда забил 1 гол и отдал 1 ассист в 3 матчах ЧМ-2022.
    • Коста-Рика вылетела из турнира, заняв 4-е место в группе.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +16469

      Barmaleushka 1 час назад

      Нууу, дорогие понимаешь рАссиянИ .

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      Рейтинг: +785

      3meeeD 1 час назад

      Один у нас играл уже...в литрболл

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      Рейтинг: +7080

      Из Твери Леха 2 часа назад

      Тут только в Урал)

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      Рейтинг: +4416

      Snek 3 часа назад

      Играл тут у нас один Ельцин, правда не в футбол... Но никому не зашло короче.

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