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    Ельцин Техеда объяснил, почему родители дали ему такое имя

    Полузащитник сборной Коста-Рики Ельцин Техеда рассказал о своем имени.

    – Да. У меня часто спрашивали о моем имени. Я эту историю уже всем рассказал и тут. Моим родителям очень нравилась фамилия президента России, именно поэтому меня так назвали.

    – Что бы ты сказал семье Ельцина от Коста-Рики?

    – Мне нечего сказать его семье. У меня просто такое же имя. Оно мне очень нравится. Но я ничего не знаю о семье Ельцина.

    – Знаком ли ты с политической карьерой Ельцина? Может, читал какие-то книги.

    – Я не знаю об этом, не знаком. Просто знаю, кто такой Ельцин. Мне нравится мое имя. Не знаю, кто именно из моих родителей решил меня так назвать. Но мне очень нравится мое имя.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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