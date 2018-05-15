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Коста-Рика привезет в Россию Ельцина и Наваса

15 мая 2018, 08:29
17

Главный тренер сборной Коста-Рики Оскар Рамирес объявил имена 23 футболистов, которые отправятся в Россию на чемпионат мира-2018, сообщает AP. Стоит отметить, что в него вошли голкипер «Реала» Кейлор Навас, а также Ельцин Техеда, имеющий прозвище «Русский» – он был назван своими родителями в честь первого президента России Бориса Ельцина.

Вратари: Кейлор Навас («Реал», Испания), Леонель Морейра («Эредиано») и Парик Пембертон («Алахуэленсе»);

Защитники: Кристиан Гамбоа («Селтик», Шотландия), Брайан Овьедо («Сандерленд», Англия), Франсиско Кальво («Миннесота Юнайтед», США), Ян Смит («Норчепинг», Швеция), Джонни Акоста («Агилас»), Рональд Матаррита («Нью-Йорк Сити, США), Кендалл Уостон («Ванкувер Уайткэпс», Канада), Оскар Дуарте («Эспаньол», Испания) и Джанкарло Гонсалес («Болонья», Италия);

Полузащитники: Ельцин Техеда («Лозанна», Швейцария), Кристиан Боланьос («Саприсса»), Давид Гусман («Портленд Тимберз»), Рэндалл Асофейфа («Эредиано»), Хоан Венегас («Саприсса»),Сельсо Борхес («Депортиво») и Родни Уоллес («Нью-Йорк Сити»):

Нападающие: Брайан Руис («Спортинг»), Маркос Уренья («Лос-Анджелес»), Даниэль Колиндрес(«Саприсса») и Хоэль Кэмпбелл («Бетис»).

На групповом этапе костариканцы встретятся с командами Сербии (17 июня, Самара), Бразилии (22 июня, Санкт-Петербург) и Швейцарии (27 июня, Нижний Новгород).

Источник: Бомбардир.ру
Чемпионат мира Коста-Рика Навас Кейлор Техеда Ельцин Рамирес Оскар
Комментарии (17)
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A-Den
1526362296
Что за Депеортиво и СМандерленд
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bset
1526363105
Я просто не могу с Бомбардира. Чтобы заинтриговать, готовы всякую чушь писать. Что ж вы не пишите "Черчесов включил в расширенный список Чалова и Сергея"? Глупо звучит, да? Так и тут. Ельцин - это имя, фамилия его - Техеда. Нечего ради каких-то интриг всякую муть в заголовках писать.
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Татарин за ЦСКА
1526364105
Барбардир в своем репертуаре.
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insider_retro
1526364581
Кейлор молоток!.. Приезд Ельцина вдохновит не многих...
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пряник929
1526365806
приедет бухать и работать с документами.... с мячем....
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Karpathian
1526366561
а он скажет "Я устал, я ухожу"
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mihail200606
1526367186
А Ельцин здесь останется..) урал пусть его купит ..
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Полная Канистра
1526378406
Горбача с Собчаком еще прихватите вообще класс
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Болельщик Реал Мадрида
1526379000
Что за бред, родители назвали сына в честь некчемного алкаша. Если бы в нашей стране не было столько граждан живших при СССР, то вместо всех памятников Ленину, стояли памятники этому алкашу и были бы переименованны все улицы, площади и проспекты. Наверное лет через пятьдесят-шестьдест так и будет. Воры, ставят памятники ворам!
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OfaZavr
1526380006
жгут заголовком с иным смыслом как всегда))
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