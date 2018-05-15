Коста-Рика привезет в Россию Ельцина и Наваса

Главный тренер сборной Коста-Рики Оскар Рамирес объявил имена 23 футболистов, которые отправятся в Россию на чемпионат мира-2018, сообщает AP. Стоит отметить, что в него вошли голкипер «Реала» Кейлор Навас, а также Ельцин Техеда, имеющий прозвище «Русский» – он был назван своими родителями в честь первого президента России Бориса Ельцина.

Вратари: Кейлор Навас («Реал», Испания), Леонель Морейра («Эредиано») и Парик Пембертон («Алахуэленсе»);

Защитники: Кристиан Гамбоа («Селтик», Шотландия), Брайан Овьедо («Сандерленд», Англия), Франсиско Кальво («Миннесота Юнайтед», США), Ян Смит («Норчепинг», Швеция), Джонни Акоста («Агилас»), Рональд Матаррита («Нью-Йорк Сити, США), Кендалл Уостон («Ванкувер Уайткэпс», Канада), Оскар Дуарте («Эспаньол», Испания) и Джанкарло Гонсалес («Болонья», Италия);

Полузащитники: Ельцин Техеда («Лозанна», Швейцария), Кристиан Боланьос («Саприсса»), Давид Гусман («Портленд Тимберз»), Рэндалл Асофейфа («Эредиано»), Хоан Венегас («Саприсса»),Сельсо Борхес («Депортиво») и Родни Уоллес («Нью-Йорк Сити»):

Нападающие: Брайан Руис («Спортинг»), Маркос Уренья («Лос-Анджелес»), Даниэль Колиндрес(«Саприсса») и Хоэль Кэмпбелл («Бетис»).

На групповом этапе костариканцы встретятся с командами Сербии (17 июня, Самара), Бразилии (22 июня, Санкт-Петербург) и Швейцарии (27 июня, Нижний Новгород).