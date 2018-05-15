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    Коста-Рика привезет в Россию Ельцина и Наваса

    Главный тренер сборной Коста-Рики Оскар Рамирес объявил имена 23 футболистов, которые отправятся в Россию на чемпионат мира-2018, сообщает AP. Стоит отметить, что в него вошли голкипер «Реала» Кейлор Навас, а также Ельцин Техеда, имеющий прозвище «Русский» – он был назван своими родителями в честь первого президента России Бориса Ельцина.

    Вратари: Кейлор Навас («Реал», Испания), Леонель Морейра («Эредиано») и Парик Пембертон («Алахуэленсе»);

    Защитники: Кристиан Гамбоа («Селтик», Шотландия), Брайан Овьедо («Сандерленд», Англия), Франсиско Кальво («Миннесота Юнайтед», США), Ян Смит («Норчепинг», Швеция), Джонни Акоста («Агилас»), Рональд Матаррита («Нью-Йорк Сити, США), Кендалл Уостон («Ванкувер Уайткэпс», Канада), Оскар Дуарте («Эспаньол», Испания) и Джанкарло Гонсалес («Болонья», Италия);

    Полузащитники: Ельцин Техеда («Лозанна», Швейцария), Кристиан Боланьос («Саприсса»), Давид Гусман («Портленд Тимберз»), Рэндалл Асофейфа («Эредиано»), Хоан Венегас («Саприсса»),Сельсо Борхес («Депортиво») и Родни Уоллес («Нью-Йорк Сити»):

    Нападающие: Брайан Руис («Спортинг»), Маркос Уренья («Лос-Анджелес»), Даниэль Колиндрес(«Саприсса») и Хоэль Кэмпбелл («Бетис»).

    На групповом этапе костариканцы встретятся с командами Сербии (17 июня, Самара), Бразилии (22 июня, Санкт-Петербург) и Швейцарии (27 июня, Нижний Новгород).

    Источник: Бомбардир.ру

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    15.05.2018 08:29
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    Комментарии17
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      Рейтинг: +100726

      zigbert 15 мая 2018, 20:41

      С нетерпением будем ждать первого президента России.

      1
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      Рейтинг: +2616

      yorgenbarenz 15 мая 2018, 17:11

      По некоторым данным,самого Ельцина похоронили в Австрии....

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +3774

      Черкизовский Кот 15 мая 2018, 16:38

      Ехать в Россию с Ельциным, как в Тулу со своим самоваром! Ещё бы написали: "ЕЛЬЦИНа наВАС не хватает!" ха-ха

      0
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 15 мая 2018, 13:26

      жгут заголовком с иным смыслом как всегда))

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +458

      Болельщик Реал Мадрида 15 мая 2018, 13:10

      Что за бред, родители назвали сына в честь некчемного алкаша. Если бы в нашей стране не было столько граждан живших при СССР, то вместо всех памятников Ленину, стояли памятники этому алкашу и были бы переименованны все улицы, площади и проспекты. Наверное лет через пятьдесят-шестьдест так и будет. Воры, ставят памятники ворам!

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      Рейтинг: +979

      directorpg 15 мая 2018, 13:03

      Хорошо, что Ленин с Германией не приедет

      1
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 15 мая 2018, 13:00

      Горбача с Собчаком еще прихватите вообще класс

      3
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      Рейтинг: +1167

      Caniggia 15 мая 2018, 12:33

      Коста- Рика без Ельцина никуда! Многие из наших будут болеть за них из-за Ельцина.

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      Рейтинг: +2492

      Dellleone 15 мая 2018, 10:17

      Хорошо что сейчас не перестройка....А то бы Ельцин тут устроил.

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      Рейтинг: +7720

      mihail200606 15 мая 2018, 09:53

      А Ельцин здесь останется..) урал пусть его купит ..

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