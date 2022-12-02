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  • Зарема: «В России не умеют делать шоу без участия «Спартака». Кубок без Промеса никому не нужен»

Зарема: «В России не умеют делать шоу без участия «Спартака». Кубок без Промеса никому не нужен»

2 декабря 2022, 10:55
7

Зарема Салихова, супруга экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна, прокомментировала выбор футболистов для Матча звезд Кубка России и решение КДК РФС по драке в матче «Зенит» – «Спартак».

«В этой заварушке болельщики всех клубов на стороне «Спартака». Самое забавное, что Промес будет участвовать в Матче звезд Кубка России.

А почему организаторы турнира не пригласили Ерохина, Родригао или Барриоса? Может, без Промеса этот турнир никому не интересен? Дзюба вызвал бы больше ажиотажа, чем Малком или Клаудиньо.

Я считаю, что футбольное шоу в нашей стране делать не умеют, если не участвует «Спартак», – сказала Салихова.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Кубок Спартак Промес Квинси Салихова Зарема
Комментарии (7)
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NewLife
1669968947
Зарема, это уже перебор. Держи свое тщеславие в рамках приличия.
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neveldomha
1669969216
Обдолбанная курица
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Spirit_78
1669983791
Чем больше она говорит, тем больше дискредитирует себя.
Ответить
Rоbby
1669985389
Не завидуйте состоятельным дамам, лузеры)))
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paracetamol
1669993102
Кубок без Промеса никому не нужен? А ты кому нужна, вредная старуха?
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вальтер79
1669997776
уголек не выездной из России вот и будет во всех турнирах дворовых участвовать звезда еп....ти )))
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ААМ
1670011853
Опять вылезла "краса гарема" (Пушкин)
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