Зарема: «В России не умеют делать шоу без участия «Спартака». Кубок без Промеса никому не нужен»

Зарема Салихова, супруга экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна, прокомментировала выбор футболистов для Матча звезд Кубка России и решение КДК РФС по драке в матче «Зенит» – «Спартак».

«В этой заварушке болельщики всех клубов на стороне «Спартака». Самое забавное, что Промес будет участвовать в Матче звезд Кубка России.

А почему организаторы турнира не пригласили Ерохина, Родригао или Барриоса? Может, без Промеса этот турнир никому не интересен? Дзюба вызвал бы больше ажиотажа, чем Малком или Клаудиньо.

Я считаю, что футбольное шоу в нашей стране делать не умеют, если не участвует «Спартак», – сказала Салихова.

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