Пиняев: «Я в состоянии играть играть в любом европейском чемпионате. Цель – клуб уровня ЛЧ»

Нападающий «Крыльев Советов» Сергей Пиняев высказался о своем будущем.

– Еще со времен стажировок в «МЮ» все говорят о твоем отъезде в Европу. Было ли хоть одно реальное предложение?

– Мне 2 ноября только исполнилось 18 лет – до этого я не мог никуда уехать. Плюс трансферное окно закрыто. Соответственно, никакой конкретики не было и быть не могло.

– Ты видишь себя в будущем в Европе?

– Да. Считаю, что в состоянии играть в любом чемпионате. Многие говорят, что итальянская лига скучная: перебор с тактикой, много схем. Но мы видим, как туда уехал Хвича и показывает себя лучше остальных. Саша Головин и Леша Миранчук тоже проявляют себя в Европе.

Про конкретный клуб я никогда не думал – готов играть везде. Но в идеале хотел бы оказаться в клубе уровня Лиги чемпионов.

Весь вопрос в том, как я там адаптируюсь. Везде же своя специфика – где-то нужно быть мощнее, где-то – мобильнее. Но я не вижу в этом проблемы.

Пиняев победил в премии «Первая пятeрка».

В этом сезоне он забил 4 гола и отдал 2 ассиста в 15 матчах за «Крылья».

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