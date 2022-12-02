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  • Пиняев: «Я в состоянии играть играть в любом европейском чемпионате. Цель – клуб уровня ЛЧ»

Пиняев: «Я в состоянии играть играть в любом европейском чемпионате. Цель – клуб уровня ЛЧ»

2 декабря 2022, 10:28
8

Нападающий «Крыльев Советов» Сергей Пиняев высказался о своем будущем.

– Еще со времен стажировок в «МЮ» все говорят о твоем отъезде в Европу. Было ли хоть одно реальное предложение?

– Мне 2 ноября только исполнилось 18 лет – до этого я не мог никуда уехать. Плюс трансферное окно закрыто. Соответственно, никакой конкретики не было и быть не могло.

– Ты видишь себя в будущем в Европе?

– Да. Считаю, что в состоянии играть в любом чемпионате. Многие говорят, что итальянская лига скучная: перебор с тактикой, много схем. Но мы видим, как туда уехал Хвича и показывает себя лучше остальных. Саша Головин и Леша Миранчук тоже проявляют себя в Европе.

Про конкретный клуб я никогда не думал – готов играть везде. Но в идеале хотел бы оказаться в клубе уровня Лиги чемпионов.

Весь вопрос в том, как я там адаптируюсь. Везде же своя специфика – где-то нужно быть мощнее, где-то – мобильнее. Но я не вижу в этом проблемы.

  • Пиняев победил в премии «Первая пятeрка».
  • В этом сезоне он забил 4 гола и отдал 2 ассиста в 15 матчах за «Крылья».

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Крылья Советов Пиняев Сергей
Комментарии (8)
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Старикан
1669966820
Мечтать не вредно...
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sined1951
1669967032
Господи, еще ничего не добился в футболе, а планы наполеоновские. Ты в нашем чемпионате сначала стань звездой.
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Иван Петров 1986
1669968739
Да ты пока еще никто. Весной тебя никто не вспомнит. Еще один придурок - взошедшая звезда.
Ответить
raritet
1669970902
А это кто?
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jek718875
1669971211
Ай моська, знать она сильна, что замахнулась на Слона
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balam
1669973069
кончит как Сапогов
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Серёга Краснодарский
1669979545
А кто этот мальчик он где играет? Скажите ему что буква я. В самом конце алфавита
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Ziklop
1670005142
вот во всех чемпионатах тебя пока не видят, впечатлил только себя . работай парень и работай, может и получится.
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