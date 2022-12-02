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    Пиняев: «Я в состоянии играть играть в любом европейском чемпионате. Цель – клуб уровня ЛЧ»

    Нападающий «Крыльев Советов» Сергей Пиняев высказался о своем будущем.

    – Еще со времен стажировок в «МЮ» все говорят о твоем отъезде в Европу. Было ли хоть одно реальное предложение?

    – Мне 2 ноября только исполнилось 18 лет – до этого я не мог никуда уехать. Плюс трансферное окно закрыто. Соответственно, никакой конкретики не было и быть не могло.

    – Ты видишь себя в будущем в Европе?

    – Да. Считаю, что в состоянии играть в любом чемпионате. Многие говорят, что итальянская лига скучная: перебор с тактикой, много схем. Но мы видим, как туда уехал Хвича и показывает себя лучше остальных. Саша Головин и Леша Миранчук тоже проявляют себя в Европе.

    Про конкретный клуб я никогда не думал – готов играть везде. Но в идеале хотел бы оказаться в клубе уровня Лиги чемпионов.

    Весь вопрос в том, как я там адаптируюсь. Везде же своя специфика – где-то нужно быть мощнее, где-то – мобильнее. Но я не вижу в этом проблемы.

    • Пиняев победил в премии «Первая пятeрка».
    • В этом сезоне он забил 4 гола и отдал 2 ассиста в 15 матчах за «Крылья».

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 10:28
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +810

      sined1951 24 минуты назад

      Господи, еще ничего не добился в футболе, а планы наполеоновские. Ты в нашем чемпионате сначала стань звездой.

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      Рейтинг: +7355

      Старикан 27 минут назад

      Мечтать не вредно...

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