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    Флик – о вылете Германии с ЧМ-2022: «Не виню Испанию. Винить нужно только себя»

    Главный тренер сборной Германии Ханс-Дитер Флик прокомментировал вылет команды с ЧМ-2022.

    «Огромное разочарование. Я не могу винить Испанию. Винить нужно только самих себя.

    У нас было достаточно моментов, особенно в матче против Японии, а также с Испанией в конце игры», – сказал Флик.

    • Германия вылетела с ЧМ-2022 по итогам группового этапа.
    • Немцев опередили Япония и Испания.
    • Сборная не пробилась в 1/8 финала чемпионата мира во 2-й раз подряд.

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    Новости сборной Германии по футболу на ЧМ-2022

    Результаты сборной Германии по футболу на ЧМ-2022

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    Источник: Bayern&Germany

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +5244

      Дядя Серёжа 7 минут назад

      Конечно цыгане виноваты

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      Рейтинг: +10

      hkljkl 41 минуту назад

      Ну что парни, как там ваши ставки сегодня? Что, опять все прос****
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      Загляни, не бойся! Уверяю, уже через неделю будешь смеяться над теми кто говорит, что все обман и на ставках невозможно заработать))))

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      Рейтинг: +1041

      ARSteven89 52 минуты назад

      Во всей вчерашней истории с Германией я безумно рад за одного человека - Никлас Фюллькруг. Это ж надо, чтоб звёзды так сошлись осенью 2022го года. Отметился постоянством забитых мячей за скромный бременский клуб в Бундеслиге, из сборной выбывают несколько основных форвардов по травмам и вот, в 29 лет, первый большой вызов, первый большой выход, первый (!скорее всего единственный!) большой турнир и след в истории с двумя забитыми мячами на чемпионате мира. Вот уж кому сожалеть ни о чём не следует, а даже есть что внукам рассказать!

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