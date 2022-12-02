Флик – о вылете Германии с ЧМ-2022: «Не виню Испанию. Винить нужно только себя»

Главный тренер сборной Германии Ханс-Дитер Флик прокомментировал вылет команды с ЧМ-2022.

«Огромное разочарование. Я не могу винить Испанию. Винить нужно только самих себя.

У нас было достаточно моментов, особенно в матче против Японии, а также с Испанией в конце игры», – сказал Флик.

Германия вылетела с ЧМ-2022 по итогам группового этапа.

Немцев опередили Япония и Испания.

Сборная не пробилась в 1/8 финала чемпионата мира во 2-й раз подряд.

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