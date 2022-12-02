Флик – о вылете Германии с ЧМ-2022: «Не виню Испанию. Винить нужно только себя»

Главный тренер сборной Германии Ханс-Дитер Флик прокомментировал вылет команды с ЧМ-2022.
«Огромное разочарование. Я не могу винить Испанию. Винить нужно только самих себя.
У нас было достаточно моментов, особенно в матче против Японии, а также с Испанией в конце игры», – сказал Флик.
- Германия вылетела с ЧМ-2022 по итогам группового этапа.
- Немцев опередили Япония и Испания.
- Сборная не пробилась в 1/8 финала чемпионата мира во 2-й раз подряд.
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Источник: Bayern&Germany