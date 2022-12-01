Гендиректор «Зенита»: «Удивляет, что зачинщик-провокатор Промес вышел сухим из воды»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев считает, что КДК РФС должен был дисквалифицировать полузащитника «Спартака» Квинси Промеса за драку в матче Кубка России.
«Что касается Промеса, удивляет, что, несмотря на заключение ЭСК, зачинщик-провокатор выходит сухим из воды», — сказал Медведев.
- Драка в Санкт-Петербурге произошла после стычки Родригао с Шамаром Николсоном.
- Главный арбитр матча Владимир Москалев удалил 6 игроков.
- Футболисты «Зенита» Малком, Родригао и Вильмар Барриос, а также игроки «Спартака» Александр Селихов, Шамар Николсон и Александр Соболев дисквалифицированы на шесть матчей Кубка России.
Получите бесплатно 2000 рублей за регистрацию
Правда или ложь? Тест про невероятные события на ЧМ
Источник: «Чемпионат»