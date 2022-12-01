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  • Гендиректор «Зенита»: «Удивляет, что зачинщик-провокатор Промес вышел сухим из воды»

Гендиректор «Зенита»: «Удивляет, что зачинщик-провокатор Промес вышел сухим из воды»

1 декабря 2022, 18:09
23

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев считает, что КДК РФС должен был дисквалифицировать полузащитника «Спартака» Квинси Промеса за драку в матче Кубка России.

«Что касается Промеса, удивляет, что, несмотря на заключение ЭСК, зачинщик-провокатор выходит сухим из воды», — сказал Медведев.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Кубок Зенит Спартак Промес Квинси Медведев Александр
Комментарии (23)
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Иван Петров 1986
1669907566
Во ведь как бывает, не все в ваш карман оказывается.
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anatolich72
1669908025
На сколько дней зенитовских слез на бомбардир.ру хватит?
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Беспонтий
1669908300
весь ЭСК припал на левое колено а большинство открыло рот..
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kvm
1669908549
медведев ноет, как девчонка...
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Garrincha58
1669910039
а он и в судебном деле вышел как ни в чём не бывало
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nik55
1669911038
хватит скулить----примите как должное
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Alex Flash
1669912333
Драка в Санкт-Петербурге произошла после стычки Родригао с Шамаром Николсоном. ясно написано,а поребрикам все не так
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Томик
1669912893
А что будет, когда "Зенит" пару раз подряд проиграет в чемпионате??? Зальют нас слезами под хоровой помойный вой.
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ААМ
1669914156
Промес не зря не попал в сборную Нидерландов.
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JTherry
1669917844
Медведев "знаток" выходить "сухим из воды", где его уволить с "волчьим билетом" за утрату доверия не мешало бы, после пендаля из випов газпрёма за неустойку в Стокгольме и очковтирательство с "трубопроводом", просто настоящий водолаз в костюме непромокашке...
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