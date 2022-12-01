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    Гендиректор «Зенита»: «Удивляет, что зачинщик-провокатор Промес вышел сухим из воды»

    Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев считает, что КДК РФС должен был дисквалифицировать полузащитника «Спартака» Квинси Промеса за драку в матче Кубка России.

    «Что касается Промеса, удивляет, что, несмотря на заключение ЭСК, зачинщик-провокатор выходит сухим из воды», — сказал Медведев.

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    Источник: «Чемпионат»

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