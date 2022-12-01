В «Сабаиле» прокомментировали возможное назначение Кержакова главным тренером

Фарадж Алиев, исполнительный директор «Сабаила», прокомментировал информацию о возможном назначении Александра Кержакова главным тренером клуба.
«Мы не ведем и никогда не вели переговоры с Александром Кержаковым. Непонятно, откуда в СМИ появилась такая информация. Это неправда. У нас есть свой главный тренер, которому мы полностью доверяем», – заявил Алиев.
- Кержаков в прошлом сезоне финишировал с «Пари НН» на 11-м месте.
- Клуб отправил его в отставку и назначил Михаила Галактионова.
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Источник: Sport24