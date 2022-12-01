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  • В КДК объяснили, почему Промес избежал наказания за массовую драку «Зенита» и «Спартака»

В КДК объяснили, почему Промес избежал наказания за массовую драку «Зенита» и «Спартака»

1 декабря 2022, 16:34
17

Завершилось заседание КДК РФС по массовой драке в матче Кубка России «Зенит» – «Спартак».

По его итогам футболисты «Зенита» Малком, Родригао и Вильмар Барриос, а также игроки «Спартака» Александр Селихов, Шамар Николсон и Александр Соболев были дисквалифицированы на шесть матчей Кубка России.

Полузащитник «Спартака» Квинси Промес избежал наказания.

«Зенит обращался по вопросу Промеса в ЭСК, но мы исследовали этот вопрос. Мы задали вопрос Москалеву, он сказал, что видел действия Промеса и оценил их.

Если бы не началась драка, он бы Промесу и Барриосу показал по желтой карточке. Поскольку судья матча видел эпизод и вынес решение, у КДК нет решения применять дополнительные санкции.

Действия Промеса и Барриоса послужили началом конфликта. После того, как вбежал Родригао, началась драка», – сказал глава комитет Артур Григорьянц.

  • Драка в Санкт-Петербурге произошла после стычки Родригао с Шамаром Николсоном.
  • Главный арбитр матча Владимир Москалев удалил 6 игроков.
  • «Зенит» победил «Спартак» по пенальти, но занял 3-е место в группе. Москвичи финишировали первыми.

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Источник: телеграм-канал «Успей Поймать»
Россия. Кубок Спартак Зенит Промес Квинси
Комментарии (17)
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Беспонтий
1669901949
радостная сказка о том как нефтяной шланг переплюнул газовую трубу)
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alp
1669903472
промес - главная причина драки, но карточку ему не дали потому что судья все видел. Неплохо! логика железная!
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Павелий
1669903622
Т.е. честно так: Промес - зачинщик конфликта (коих в каждом матче может быть несколько), но именно Родригао - зачинщик драки (коих в каждом турнире бывает по раз-два всего).
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"supermax"
1669905043
советую заплакать всем (б)омжам по данному поводу...гы-гы
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ААМ
1669906458
Промес - человек дерьмо.
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upiter622
1669906460
Да зае...и уже!Хоть я являюсь фанатом Зенита,а мой любимец Барриос,хочу заявить,что Барриос и есть зачинщиком всего.Надо было удалять его за умышленный удар по ноге Николсону и вся проблема решилось бы!Но нет,судья сволоч,решил по своему.
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ААМ
1669914258
Жалкий лепет оправданья со стороны КДК и ЭСК
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Каратель помойников
1669915697
скулулят зинаидовцы,скулят,всю кофейню нах послали
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Rоbby
1669918514
Потому что гладиолус... Не ссыте, помоечники. Попробуйте дернуться на какой-нибудь Волгарь. Вас там похоронят)
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Каратель помойников
1669988334
в эск газпрём успел занести,а до кдк недонёс...разворовали...*****
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