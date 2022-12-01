В КДК объяснили, почему Промес избежал наказания за массовую драку «Зенита» и «Спартака»

Завершилось заседание КДК РФС по массовой драке в матче Кубка России «Зенит» – «Спартак».
По его итогам футболисты «Зенита» Малком, Родригао и Вильмар Барриос, а также игроки «Спартака» Александр Селихов, Шамар Николсон и Александр Соболев были дисквалифицированы на шесть матчей Кубка России.
Полузащитник «Спартака» Квинси Промес избежал наказания.
«Зенит обращался по вопросу Промеса в ЭСК, но мы исследовали этот вопрос. Мы задали вопрос Москалеву, он сказал, что видел действия Промеса и оценил их.
Если бы не началась драка, он бы Промесу и Барриосу показал по желтой карточке. Поскольку судья матча видел эпизод и вынес решение, у КДК нет решения применять дополнительные санкции.
Действия Промеса и Барриоса послужили началом конфликта. После того, как вбежал Родригао, началась драка», – сказал глава комитет Артур Григорьянц.
- Драка в Санкт-Петербурге произошла после стычки Родригао с Шамаром Николсоном.
- Главный арбитр матча Владимир Москалев удалил 6 игроков.
- «Зенит» победил «Спартак» по пенальти, но занял 3-е место в группе. Москвичи финишировали первыми.
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