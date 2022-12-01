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    В КДК объяснили, почему Промес избежал наказания за массовую драку «Зенита» и «Спартака»

    Завершилось заседание КДК РФС по массовой драке в матче Кубка России «Зенит» – «Спартак».

    По его итогам футболисты «Зенита» Малком, Родригао и Вильмар Барриос, а также игроки «Спартака» Александр Селихов, Шамар Николсон и Александр Соболев были дисквалифицированы на шесть матчей Кубка России.

    Полузащитник «Спартака» Квинси Промес избежал наказания.

    «Зенит обращался по вопросу Промеса в ЭСК, но мы исследовали этот вопрос. Мы задали вопрос Москалеву, он сказал, что видел действия Промеса и оценил их.

    Если бы не началась драка, он бы Промесу и Барриосу показал по желтой карточке. Поскольку судья матча видел эпизод и вынес решение, у КДК нет решения применять дополнительные санкции.

    Действия Промеса и Барриоса послужили началом конфликта. После того, как вбежал Родригао, началась драка», – сказал глава комитет Артур Григорьянц.

    • Драка в Санкт-Петербурге произошла после стычки Родригао с Шамаром Николсоном.
    • Главный арбитр матча Владимир Москалев удалил 6 игроков.
    • «Зенит» победил «Спартак» по пенальти, но занял 3-е место в группе. Москвичи финишировали первыми.

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    Источник: телеграм-канал «Успей Поймать»

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    Комментарии12
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      Рейтинг: +18314

      Cleaner 9 минут назад

      КДК, это НЕУБЕДИТЕЛЬНАЯ ОТМАЗА Промеса!!!!!!!!!!!!!!!!..........((((((((((((((((((

      0
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      Рейтинг: +2046

      upiter622 21 минуту назад

      Да зае...и уже!Хоть я являюсь фанатом Зенита,а мой любимец Барриос,хочу заявить,что Барриос и есть зачинщиком всего.Надо было удалять его за умышленный удар по ноге Николсону и вся проблема решилось бы!Но нет,судья сволоч,решил по своему.

      0
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      Рейтинг: +4839

      ААМ 21 минуту назад

      Промес - человек дерьмо.

      0
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      Рейтинг: +40

      derrik 2000 42 минуты назад

      "После того, как вбежал Родригао, началась драка», – сказал глава комитет Артур Григорьянц."

      Я правильно понял, что Родригао подбежал к Промесу и Барриосу и ПРЯМО их спросил: "Чё за шум, а драки нет???"
      После этого драка и началась.
      )))))
      У-ха-ха-ха!!!
      Почитайте рассказ Михаила Зощенко о драке в коммуналке - ситуация один в один!
      Даже выдумывать ничего после решения КДК не нужно.
      ))))))))))))))))))))))

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      Рейтинг: +11157

      "supermax" 45 минут назад

      советую заплакать всем (б)омжам по данному поводу...гы-гы

      0
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      Рейтинг: +5840

      Павелий 1 час назад

      Т.е. честно так: Промес - зачинщик конфликта (коих в каждом матче может быть несколько), но именно Родригао - зачинщик драки (коих в каждом турнире бывает по раз-два всего).

      5
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      Рейтинг: +10929

      alp 1 час назад

      промес - главная причина драки, но карточку ему не дали потому что судья все видел. Неплохо! логика железная!

      2
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      Рейтинг: +7457

      Беспонтий 1 час назад

      радостная сказка о том как нефтяной шланг переплюнул газовую трубу)

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +27377

      JTherry > Беспонтий 1 час назад

      нефть ценнее на рынке: за нее платят - за бочку, а за газ - за 1000 кубометров...)

      5
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      Рейтинг: +7457

      Беспонтий > JTherry 1 час назад

      но в бочке
      есть ложка дёгтя)
      с уголовными повадками

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      Рейтинг: +7457

      Беспонтий > JTherry 1 час назад

      не не не !
      даже не пытайся..)
      у нас какао)

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      Рейтинг: +17204

      Garrincha58 1 час назад

      а для чего видео ведь КДК смотрит видео и иногда отменяет красные карточки нах.... такое кыдыкы

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