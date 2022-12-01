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    Соболев приехал на заседание КДК по драке «Зенита» и «Спартака»

    Сегодня состоится заседание КДК РФС по массовой драке в матче Кубка России «Зенит» – «Спартак».

    На заседание уже прибыл нападающий «Спартака» Александр Соболев, получивший красную карточку за участие в драке.

    • Драка в Санкт-Петербурге произошла после стычки Родригао с Шамаром Николсоном.
    • Главный арбитр матча Владимир Москалев удалил 6 игроков.
    • «Зенит» победил «Спартак» по пенальти, но занял 3-е место в группе. Москвичи финишировали первыми.

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    Источник: телеграм-канал Артема Локалова

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    Сегодня, 13:48
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +23636

      DOCTOR PENALTY 10 минут назад

      Держите его семеро! )))

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      Рейтинг: +554

      semm 1 час назад

      Этого барана хоть куда вызывай, приглашай, ругай - он же баран - будет и дальше вести себя как моральный урод! Все ему указывают на его нырки - дельфин ныряет; он сравнивает себя с Неймаром, а играет как Соболев! Хоть бы как но в центре событий, это его главная цель. А скурвился он когда КС бросил в середине чемпионата - рановато паренёк корону примерил. вот и пошло. поехало!

      2
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      Рейтинг: +155

      Бывалый1488 1 час назад

      Для меня всегда Соболев был дельфином, но теперь он и этого прозвища не заслуживает, крыса он, со спины крысы только нападают.

      2
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      Рейтинг: +3467

      anatolich72 > Бывалый1488 1 час назад

      На малкома посмотри, такой-же, ударил со спины и убежал.

      2
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      Рейтинг: +7424

      Беспонтий 1 час назад

      всех запугал
      ему ещё и дверцы открывают как зареме

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