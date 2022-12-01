Соболев приехал на заседание КДК по драке «Зенита» и «Спартака»

Сегодня состоится заседание КДК РФС по массовой драке в матче Кубка России «Зенит» – «Спартак».

На заседание уже прибыл нападающий «Спартака» Александр Соболев, получивший красную карточку за участие в драке.

Драка в Санкт-Петербурге произошла после стычки Родригао с Шамаром Николсоном.

Главный арбитр матча Владимир Москалев удалил 6 игроков.

«Зенит» победил «Спартак» по пенальти, но занял 3-е место в группе. Москвичи финишировали первыми.

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