Соболев приехал на заседание КДК по драке «Зенита» и «Спартака»

Сегодня состоится заседание КДК РФС по массовой драке в матче Кубка России «Зенит» – «Спартак».
На заседание уже прибыл нападающий «Спартака» Александр Соболев, получивший красную карточку за участие в драке.
- Драка в Санкт-Петербурге произошла после стычки Родригао с Шамаром Николсоном.
- Главный арбитр матча Владимир Москалев удалил 6 игроков.
- «Зенит» победил «Спартак» по пенальти, но занял 3-е место в группе. Москвичи финишировали первыми.
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Источник: телеграм-канал Артема Локалова