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    Семак объяснил, почему «Зенит» проводит весеннюю часть РПЛ лучше, чем осеннюю

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак ответил на вопросы о выступлении команды в российской Премьер-лиге.

    «Конечно, есть риски, связанные с подготовкой команды к следующему этапу. Наша задача – работать.

    Что касается того, что кто-то из футбольной общественности уже повесил на нас медали, то это просто слова, на которые мы стараемся обращать меньше внимания.

    Мы должны заниматься своими прямыми обязанностями, то есть хорошо тренироваться и побеждать в каждом матче. И ребята давно понимают, что находиться наверху – сложно, и это действительно так.

    Почему «Зенит» проводит весеннюю часть чемпионата мощнее, чем осеннюю? На осеннюю часть накладывают отпечаток еврокубки, Кубок России. Огромное количество матчей.

    Конечно, физически не всегда получается выдерживать высокий и стабильный уровень. Как правило, во время весенней части уже не такой напряжeнный график, есть возможность готовиться, больше отдыхать и подходить в лучшем состоянии к каждому матчу.

    Плюс важнейший фактор – психологическое состояние: ошибки бывают у всех, неудачные периоды бывают у всех. Вопрос в том, как и на сколько быстро из такой ситуации выходить.

    Поэтому для тренерского штаба каждый сезон появляются новые ситуации, в которых, как правило, ничего не повторяется. И вопрос в том, как мы на них реагируем», – рассказал Семак.

    • «Зенит» лидирует в РПЛ после 17 туров.
    • Отрыв от «Спартака» – 6 очков.
    • Петербуржцы ведут борьбу за 5-е чемпионство подряд.

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    Источник: «Чемпионат»

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