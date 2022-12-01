Основатель 2Drots: «В РПЛ сразу попадем в топ-10»

Основатель 2DROTS Никита Понасюк рассказал об амбициях своей медиакоманды дойти до РПЛ.
– Думаю, 3-4 года. Сначала в ФНЛ, а лет через пять, шесть или семь – в РПЛ.
Команду любят, команда собирает зрителей и показывает хороший футбол.
Это как в фильме – пацаны с коробки дошли до большого футбола. Такие истории нужны в России.
Молодые ребята должны понимать, что ты можешь добиться невероятных результатов, если верить в себя и в свою мечту.
– В РПЛ на каком месте будете?
– Сто процентов сразу в топ-10. Потом – в топ-5, а потом уже будем махаться со «Спартаком» и «Зенитом».
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Источник: телеграм-канал Севастиана Терлецкого