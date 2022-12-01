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    Основатель 2Drots: «В РПЛ сразу попадем в топ-10»

    Основатель 2DROTS Никита Понасюк рассказал об амбициях своей медиакоманды дойти до РПЛ.

    – Думаю, 3-4 года. Сначала в ФНЛ, а лет через пять, шесть или семь – в РПЛ.

    Команду любят, команда собирает зрителей и показывает хороший футбол.

    Это как в фильме – пацаны с коробки дошли до большого футбола. Такие истории нужны в России.

    Молодые ребята должны понимать, что ты можешь добиться невероятных результатов, если верить в себя и в свою мечту.

    – В РПЛ на каком месте будете?

    – Сто процентов сразу в топ-10. Потом – в топ-5, а потом уже будем махаться со «Спартаком» и «Зенитом».

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    Источник: телеграм-канал Севастиана Терлецкого

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