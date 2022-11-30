Чавес из Мексики забил Саудовской Аравии прямым ударом со штрафного

В эти минуты проходит матч третьего тура группового этапа чемпионата мира-2022 между Саудовской Аравией и Мексикой.
Во втором тайме штрафной реализовал Луис Чавес из «Пачуки».
- Чавесу 26 лет.
- Мексика близка к 1-й победе на турнире.
- Саудовская Аравия в случае победы вылетит с ЧМ-2022.
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Новости сборной Мексики на ЧМ-2022
Результаты сборной Мексики на ЧМ-2022
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Источник: сообщество «Матч Премьер» в VK