Чавес из Мексики забил Саудовской Аравии прямым ударом со штрафного

В эти минуты проходит матч третьего тура группового этапа чемпионата мира-2022 между Саудовской Аравией и Мексикой.

Во втором тайме штрафной реализовал Луис Чавес из «Пачуки».

Чавесу 26 лет.

Мексика близка к 1-й победе на турнире.

Саудовская Аравия в случае победы вылетит с ЧМ-2022.

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Новости сборной Мексики на ЧМ-2022

Результаты сборной Мексики на ЧМ-2022

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