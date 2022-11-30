«Нельзя такое взять за правило». Хусаинов – о назначении женщины-арбитра на матч ЧМ-2022

Бывший судья чемпионата России Сергей Хусаинов высказался о назначении француженки Стефани Фраппар главным арбитром матча ЧМ-2022 Коста-Рика – Германия.

Впервые в истории чемпионатов мира главным арбитром на матче будет работать женщина.

Фраппар регулярно судит игры Лиги 1 и еврокубков.

В 2020 году она стала первой женщиной, назначенной на матч ЛЧ (Ювентус» – «Динамо» К).

— Она уже судила матчи высокого уровня — в частности, матч Суперкубка УЕФА. Но чемпионат мира — все же другой уровень.

Эта женщина может отработать матч чемпионата мира, Божий дар у нее есть. Но нельзя такое взять за правило. Потому что даже мужчины, которые носят эмблему ФИФА, не будем показывать пальцем, не всегда отвечают высоким требованиям.

— Женщинам еще сложнее эту науку освоить?

— В Москве есть такой турнир — «Негаснущие звезды». Туда как-то пригласили судить девушек, которые обслуживают высшую лигу женского футбола. Так некоторые потом сказали: «Больше мы не будем».

— Почему?

— Потому что услышали в свой адрес несколько крепких выражений, зарекомендовавших себя годами. Там же играют люди, которые знают футбол «от и до», авторитетов не признают. Этикет им еще труднее соблюдать, когда человек не так судит.

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