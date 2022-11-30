Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Нельзя такое взять за правило». Хусаинов – о назначении женщины-арбитра на матч ЧМ-2022

«Нельзя такое взять за правило». Хусаинов – о назначении женщины-арбитра на матч ЧМ-2022

30 ноября 2022, 18:21
1

Бывший судья чемпионата России Сергей Хусаинов высказался о назначении француженки Стефани Фраппар главным арбитром матча ЧМ-2022 Коста-Рика – Германия.

  • Впервые в истории чемпионатов мира главным арбитром на матче будет работать женщина.
  • Фраппар регулярно судит игры Лиги 1 и еврокубков.
  • В 2020 году она стала первой женщиной, назначенной на матч ЛЧ (Ювентус» – «Динамо» К).

— Она уже судила матчи высокого уровня — в частности, матч Суперкубка УЕФА. Но чемпионат мира — все же другой уровень.

Эта женщина может отработать матч чемпионата мира, Божий дар у нее есть. Но нельзя такое взять за правило. Потому что даже мужчины, которые носят эмблему ФИФА, не будем показывать пальцем, не всегда отвечают высоким требованиям.

— Женщинам еще сложнее эту науку освоить?

— В Москве есть такой турнир — «Негаснущие звезды». Туда как-то пригласили судить девушек, которые обслуживают высшую лигу женского футбола. Так некоторые потом сказали: «Больше мы не будем».

— Почему?

— Потому что услышали в свой адрес несколько крепких выражений, зарекомендовавших себя годами. Там же играют люди, которые знают футбол «от и до», авторитетов не признают. Этикет им еще труднее соблюдать, когда человек не так судит.

⚽ ЧМ-2022 на «Бомбардире»: матчи, новости, прогнозы. Присоединяйся!

Получите 2000 рублей бесплатно и ставьте на матчи чемпионата мира

Еще по теме:
Месси отреагировал на татуировку Отаменди со своим изображением 2
Защитник сборной Аргентины сделал на животе татуировку с изображением Месси 1
Победителя ЧМ-2022 Монтиэля обвинили в групповом изнасиловании модели: жертва не знает, сколько человек ее насиловало 5
Источник: «РБ Спорт»
Чемпионат мира Фраппар Стефани
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
TANNER
1669831115
Ну мужики правила то забыли, ошибок миллиарды, да же при ВАРе умудряются тянуть ту или иную команду. Ярчайший пример это матчи Португалия - Гана и Португалия - Уругвай, где португальцы забили 2 мяча с наилевейших пенальти. Так наверно еще ни одну сборную не тащили на чемпионатах, даже смотреть противно. Может женщины лучше правила знают. Вообще никого ***** не должно кто судит матч, лишь бы судейство было адекватное.
Ответить
Главные новости
Итоги августа в «Конкурсе прогнозов»: Вежливость победила!
Центральный матч 10-го тура Первой лиги могут перенести
10:38
Экс-защитник ЦСКА Бекао согласился вернуться в РПЛ
10:08
1
ФотоСафонов – худший игрок матча «ПСЖ» – «Монако» по версии WhoScored
10:00
1
Тренер «Монако» сделал заявление о будущем Головина в клубе
09:37
Состав сборной России, новый клуб Мостового, у «Спартака» сорвался трансфер вратаря и другие новости
02:00
Тренер «ПСЖ» Энрике – о поражении от «Монако»: «Я доволен тем, что увидел»
01:45
4
Тренер «Галатасарая» ответил, почему Батраков вышел в старте на стамбульское дерби
01:36
1
Моуринью прокомментировал первое поражение после возвращения в «Реал»
01:26
«Пидарасы!»: Слуцкий – после второго увольнения за месяц
01:16
16
Все новости
Все новости
Министр спорта Украины – о проведении ЧМ в стране: «Нужно планировать уже сейчас»
Вчера, 22:59
13
Спартаковец Солари отреагировал на уход Месси из сборной Аргентины
Вчера, 19:00
7
Видео«Вопрос о величайшем в истории закрыт»: Месси выложил рекламу с перечислением его достижений
Вчера, 00:16
2
Победитель ЧМ-2026 завершил международную карьеру в 31 год
3 сентября
В Аргентине все матчи остановят на 10-й минуте в честь Месси, объявившего об уходе из сборной
2 сентября
5
ВидеоБекхэм удивил жену большим кабачком
2 сентября
15
Бубнов – о Месси на ЧМ-2026: «Выполнял роль пугала»
2 сентября
12
Реакция Шалимова на уход Месси из сборной Аргентины
2 сентября
Глушаков одним словом отреагировал на уход Месси из сборной Аргентины
1 сентября
Президент Аргентины обратился к Месси, объявившему об уходе из сборной
31 августа
Семин прокомментировал завершение международной карьеры Месси
31 августа
Инфантино сделал заявление об уходе Месси из сборной Аргентины
31 августа
1
Реакция Аршавина на завершение международной карьеры Месси
31 августа
Сборная России отреагировала на уход Месси из сборной Аргентины
31 августа
ВидеоПрощальное видео Месси после ухода из сборной Аргентины
31 августа
5
⚡️ Месси объявил о завершении карьеры в сборной Аргентины
31 августа
10
«Это шокирует нас»: президент УЕФА прошелся по Инфантино из-за дела Балогуна
24 августа
Инфантино думал о турнире с участием 211 сборных
23 августа
2
ВидеоИнфантино подшутил над лысым репортером, спросившим его о предательстве футбола
22 августа
3
Игрока сборной Аргентины дисквалифицировали на 10 матчей за поведение после финала ЧМ-2026
21 августа
Участник ЧМ-2026 отказал «Рубину»
17 августа
1
Бартез получил назначение в сборную Франции
13 августа
Хави – новый главный тренер сборной Нидерландов
12 августа
4
Трогательное заявление Месси о смерти отца
12 августа
3
Названы семь кандидатов на замену Куману в сборной Нидерландов
12 августа
2
Луис Энрике назвал своего фаворита на «Золотой мяч»
12 августа
5
«Люди теряли рассудок»: Кушанашвили определил лучший ЧМ в истории
11 августа
10
Подробности прощания с Месси-старшим
9 августа
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+