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    Семак рассказал, подпишет ли «Зенит» новых игроков зимой

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился ожиданиями от зимнего трансферного окна.

    «Сложно сказать, как сложится ситуация. Надо смотреть, если кто-то из игроков уйдет. Мы, конечно, никого держать не будем, но нам тогда нужно будет подготовить замену тем футболистам, которые уйдут.

    Шансы, что кто-то придет, есть, но они небольшие», – сказал Семак.

    • «Зенит» ушел на зимнюю паузу лидером в РПЛ.
    • Отрыв от идущего вторым «Спартака» – 6 очков.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 17:24
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +4825

      ААМ 8 минут назад

      Нужно освободиться от балласта и в первую очередь от Ерохина и Адамова.

      1
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      Рейтинг: +40

      Slavan52 > ААМ 2 минуты назад

      Да и Кассьерра не вписался

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