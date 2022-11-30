Семак рассказал, подпишет ли «Зенит» новых игроков зимой

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился ожиданиями от зимнего трансферного окна.

«Сложно сказать, как сложится ситуация. Надо смотреть, если кто-то из игроков уйдет. Мы, конечно, никого держать не будем, но нам тогда нужно будет подготовить замену тем футболистам, которые уйдут.

Шансы, что кто-то придет, есть, но они небольшие», – сказал Семак.

«Зенит» ушел на зимнюю паузу лидером в РПЛ.

Отрыв от идущего вторым «Спартака» – 6 очков.

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