Семак рассказал, подпишет ли «Зенит» новых игроков зимой

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился ожиданиями от зимнего трансферного окна.
«Сложно сказать, как сложится ситуация. Надо смотреть, если кто-то из игроков уйдет. Мы, конечно, никого держать не будем, но нам тогда нужно будет подготовить замену тем футболистам, которые уйдут.
Шансы, что кто-то придет, есть, но они небольшие», – сказал Семак.
- «Зенит» ушел на зимнюю паузу лидером в РПЛ.
- Отрыв от идущего вторым «Спартака» – 6 очков.
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Источник: «Спорт-Экспресс»