Цорн назвал фаворита ЧМ-2022

Бывший руководитель «Спартака» и «Локомотив» Томас Цорн считает фаворитом чемпионата мира-2022 Бразилию.

«Для меня на этом чемпионате мира фаворит – Бразилия. На мой взгляд, у них самая сбалансированная команда.

По игре очень уверенно показали себя сборные Испании и Англии», – сказал Цорн.

Бразилия досрочно вышла в плей-офф.

Команда не брала ЧМ с 2002 года.

Всего у Бразилии 5 титулов чемпионов мира.

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