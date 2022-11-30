Цорн назвал фаворита ЧМ-2022

Бывший руководитель «Спартака» и «Локомотив» Томас Цорн считает фаворитом чемпионата мира-2022 Бразилию.
«Для меня на этом чемпионате мира фаворит – Бразилия. На мой взгляд, у них самая сбалансированная команда.
По игре очень уверенно показали себя сборные Испании и Англии», – сказал Цорн.
- Бразилия досрочно вышла в плей-офф.
- Команда не брала ЧМ с 2002 года.
- Всего у Бразилии 5 титулов чемпионов мира.
⚽ ЧМ-2022 на «Бомбардире»: матчи, новости, прогнозы. Присоединяйся!
Получите 2000 рублей бесплатно и ставьте на матчи чемпионата мира
Источник: «Р-Спорт»