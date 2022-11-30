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    Цорн назвал фаворита ЧМ-2022

    Бывший руководитель «Спартака» и «Локомотив» Томас Цорн считает фаворитом чемпионата мира-2022 Бразилию.

    «Для меня на этом чемпионате мира фаворит – Бразилия. На мой взгляд, у них самая сбалансированная команда.

    По игре очень уверенно показали себя сборные Испании и Англии», – сказал Цорн.

    • Бразилия досрочно вышла в плей-офф.
    • Команда не брала ЧМ с 2002 года.
    • Всего у Бразилии 5 титулов чемпионов мира.

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    Источник: «Р-Спорт»

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