«Это в их менталитете». Кински сообщил, кто спровоцировал драку в матче «Зенит» – «Спартак»

Бывший вратарь «Сатурна» Антонин Кински высказался по массовой драке в матче шестого тура группового этапа Кубка России между «Зенитом» и «Спартаком» (0:0; 4:2 по пенальти).

– Я посмотрел кадры, с одной стороны смешно, с другой – грустно, потому что это позор футбола. Такого не должно происходить на поле. Конечно, мне вспомнилась наша драка в матче с ЦСКА в 2004 году. Но у нас все длилось намного дольше. В нашем случае было только четыре удаления, хотя, как мне показалось, в Раменском драка была более суровой. Но судья рассудил по-другому.

– Кто, по-вашему, главный зачинщик?

– Есть проблема с темпераментом южноамериканцев. Насколько я помню, в нашем случае тоже ситуацию спровоцировали именно они. Наверное, это их менталитет. С этим тяжело что-то сделать.

Драка в Санкт-Петербурге произошла после стычки Родригао с Шамаром Николсоном.

Главный арбитр матча Владимир Москалев удалил 6 игроков.

«Зенит» победил «Спартак» по пенальти, но занял 3-е место в группе. Москвичи финишировали первыми.

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