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  • «Это в их менталитете». Кински сообщил, кто спровоцировал драку в матче «Зенит» – «Спартак»

«Это в их менталитете». Кински сообщил, кто спровоцировал драку в матче «Зенит» – «Спартак»

30 ноября 2022, 10:34
14

Бывший вратарь «Сатурна» Антонин Кински высказался по массовой драке в матче шестого тура группового этапа Кубка России между «Зенитом» и «Спартаком» (0:0; 4:2 по пенальти).

– Я посмотрел кадры, с одной стороны смешно, с другой – грустно, потому что это позор футбола. Такого не должно происходить на поле. Конечно, мне вспомнилась наша драка в матче с ЦСКА в 2004 году. Но у нас все длилось намного дольше. В нашем случае было только четыре удаления, хотя, как мне показалось, в Раменском драка была более суровой. Но судья рассудил по-другому.

– Кто, по-вашему, главный зачинщик?

– Есть проблема с темпераментом южноамериканцев. Насколько я помню, в нашем случае тоже ситуацию спровоцировали именно они. Наверное, это их менталитет. С этим тяжело что-то сделать.

  • Драка в Санкт-Петербурге произошла после стычки Родригао с Шамаром Николсоном.
  • Главный арбитр матча Владимир Москалев удалил 6 игроков.
  • «Зенит» победил «Спартак» по пенальти, но занял 3-е место в группе. Москвичи финишировали первыми.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Россия. Кубок Зенит Спартак
Комментарии (14)
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"supermax"
1669794316
южноамериканцев? интересно на кого намекает
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mamba9090909
1669806527
Все видят начало драки, но никто не видит причину, зачинщика. Никто не видит как ещё до свистка Промес несколько раз тыкает рукой в Барриоса и что то говорит ему. Барриос дождался свистка и потом наехал на Промеса.
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ААМ
1669828870
Ещё один корифей психологии.
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