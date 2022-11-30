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    «Это в их менталитете». Кински сообщил, кто спровоцировал драку в матче «Зенит» – «Спартак»

    Бывший вратарь «Сатурна» Антонин Кински высказался по массовой драке в матче шестого тура группового этапа Кубка России между «Зенитом» и «Спартаком» (0:0; 4:2 по пенальти).

    – Я посмотрел кадры, с одной стороны смешно, с другой – грустно, потому что это позор футбола. Такого не должно происходить на поле. Конечно, мне вспомнилась наша драка в матче с ЦСКА в 2004 году. Но у нас все длилось намного дольше. В нашем случае было только четыре удаления, хотя, как мне показалось, в Раменском драка была более суровой. Но судья рассудил по-другому.

    – Кто, по-вашему, главный зачинщик?

    – Есть проблема с темпераментом южноамериканцев. Насколько я помню, в нашем случае тоже ситуацию спровоцировали именно они. Наверное, это их менталитет. С этим тяжело что-то сделать.

    • Драка в Санкт-Петербурге произошла после стычки Родригао с Шамаром Николсоном.
    • Главный арбитр матча Владимир Москалев удалил 6 игроков.
    • «Зенит» победил «Спартак» по пенальти, но занял 3-е место в группе. Москвичи финишировали первыми.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +11141

      "supermax" 49 минут назад

      южноамериканцев? интересно на кого намекает

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      Рейтинг: +8385

      vladik12 > "supermax" 15 минут назад

      Родригао, Малки.

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      Рейтинг: +11141

      "supermax" > vladik12 6 минут назад

      да это итак понятно) просто кто-то скажет что зачинщиком был другой человек

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