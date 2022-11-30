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    В Италии объяснили, почему Миранчук за «Торино» играет лучше, чем за «Аталанту»

    Итальянский журналист Танкреди Палмери оценил игру полузащитника «Торино» Алексея Миранчука.

    «Миранчук сейчас намного лучше, чем в «Аталанте». Иван Юрич играет не совсем так, как Джан Пьеро Гасперини. Алексей получает больше возможностей в его системе, больше свободы, он может творить.

    Если в Бергамо он был третьим или четвeртым выбором на свою позицию, то в Турине он первый. Это был отличный выбор для него. Надеюсь, что он продолжит играть так же, потому что если будет спад, значит он ошибся», – сказал Палмери.

    • Миранчук должен вернуться в «Аталанту» из аренды летом.
    • В 9 матчах за «Торино» Миранчук забил 2 гола, сделал 2 ассиста.
    • «Торино» идет в Серии А 9-м.

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    Источник: «Чемпионат»

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