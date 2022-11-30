Николич: «Ротенберг 100 процентов станет спортивным директором «Локомотива»

Бывший главный тренер «Локомотива» Марко Николич высказался о назначении Бориса Ротенберга на пост директора департамента развития молодeжного футбола в московском клубе.

«Как мне кажется, назначение Бориса на должность директора по развитию молодeжного футбола – это шаг к следующей ступени. Какой именно? Должность спортивного директора клуба. На данный момент он не может помочь «Локомотиву» выбраться из ситуации, в которую загнала себя команда.

Если он назначен на пост директора по развитию молодeжного футбола, то он никак не связан с результатом профессиональной команды. Но всe равно очень хорошо, что Ротенберг снова в «Локомотиве»: в будущем сможет помогать клубу достигать больших задач, когда станет спортивным директором. А он станет – это 100%. Даже не сомневаюсь», – сказал серб.

Ротенберг выступал за «Локо» с 2016 по 2022 год.

В его активе 17 матчей за 6 сезонов.

«Локомотив» идет в РПЛ в зоне переходных матчей.

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