Стюарды вывели со стадиона болельщика сборной США с радужными напульсниками

Сотрудники стадиона в Катаре, на котором прошел матч ЧМ-2022 Иран – США (0:1), по ходу первого тайма вывели с трибун американского болельщика.

Фанат перед матчем демонстрировал радужный напульсник.

ФИФА разрешила болельщикам со 2-го тура ЧМ приходить на матчи с радужной символикой.

Турнир впервые проходит на Ближнем Востоке.

Фото: «Чемпионат»

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