Стюарды вывели со стадиона болельщика сборной США с радужными напульсниками

Сотрудники стадиона в Катаре, на котором прошел матч ЧМ-2022 Иран – США (0:1), по ходу первого тайма вывели с трибун американского болельщика.
Фанат перед матчем демонстрировал радужный напульсник.
- ФИФА разрешила болельщикам со 2-го тура ЧМ приходить на матчи с радужной символикой.
- Турнир впервые проходит на Ближнем Востоке.
Фото: «Чемпионат»
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Источник: «Чемпионат»