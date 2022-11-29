Эквадор – Сенегал: стартовые составы на матч ЧМ-2022

Сборные Эквадора и Сенегала назвали стартовые составы команд на матч третьего тура группового этапа чемпионата мира-2022.
Эквадор: Галиндес, Торрес, Хинкапе, Эступиньян, Груэсо, Эстрада, Валенсия, Пресиадо, Плата, Франко, Кайседо.
Сенегал: Менди, Диалло, Кулибали, Сабали, Якобс, П. Гуйе, Сисс, И. Гуйе, Ндиай, Сарр, Диа.
- Игра пройдет на стадионе «Халифа Интернешнл» в Дохе.
- Начало – в 18:00 мск.
- Эквадор набрал 4 очка в 2 турах ЧМ, Сенегал – 3.
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Источник: сайт ФИФА