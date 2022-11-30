Сборная Сенегала посвятила выход в плей-офф ЧМ-2022 Папа Буба Диопу. Он умер 2 года назад

Сенегал обыграл Эквадор со счетом 2:1 в 3-м туре группового этапа ЧМ-2022.

Благодаря этой победе африканская сборная пробилась в 1/8 финала турнира.

Сенегальские игроки посвятили выход в плей-офф чемпионата мира Папа Буба Диопу. Они показали баннер с изображением экс-футболиста с надписью «Настоящий лев никогда не умирает».

Диоп умер 29 ноября 2020 после продолжительной болезни.

Сенегал вышел в плей-офф ЧМ во 2-й раз в истории.

Впервые это произошло в 2002 году. Тогда Диоп забил 3 гола – Франции и дважды Уругваю.

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