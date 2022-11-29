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Ла Лига потребовала ввести санкции против «Ювентуса»

29 ноября 2022, 16:43
4

Ла Лига выпустила заявление в связи с отставкой руководства «Ювентуса» в полном составе.

Испанцы считают необходимым ввести санкции против клуба за финансовые махинации.

«Ла Лига нацелена на продвижение стабильной системы футбола в Европе. Поэтому лига настаивает на этих жалобах против «Ювентуса» и призывает власти наложить немедленные спортивные санкции на клуб», – говорится в заявлении.

«Ювентус» подозревается в завышении трансферной стоимости игроков, занижении данных о расходах на сотрудников и сокрытии настоящего размера зарплат футболистов.

В Ла Лиге уверены, что отставка руководства подтверждает, что нарушения финансового фейр-плей действительно были.

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Источник: сайт Ла Лиги
Испания. Примера Италия. Серия А Ювентус
Комментарии (4)
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ItalianFootball
1669730722
Завышение стоимости ? А ля Пьянич-Артур ? что ж тогда на Барсу не жалуются ? Двуличные, заскарузлые мочехлёбы во главе с Тебасом.
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Shlоmо
1669731212
Тебас совсем кукухой поехал? Если так он пытается бороться с Суперлиги то выглядит ещё большим идиотом! Серия А сама разберётся со своим Ювентусом. Ла-лига тут вообще не указ! Этот президент дискредитирует целую лигу и портит имидж. Когда уже клубы будут жаловаться на него и топить за его отставку. Какого вообще это руководство сует нос в другую лигу ? Или это специальная операция по ФФП? Ла Лига пусть за своими проблемами смотрит. У клуба банкрота вдруг появились 1005000 рычагов, клоуны. Юве и кальчо сами разберутся. А УЕФА считаю вообще нужно закрыть. Позволили арабам купить весь европейский футбол....
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gunstilzit
1669732537
Поэтому лига настаивает на этих жалобах против «Зенита» и призывает власти наложить немедленные спортивные санкции на клуб», – говорится в заявлении.)))
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BlackMurder
1669740141
Италия и Испания , ппц , ну подайте в суд на Корею, он ни поссать сходили быстро
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