Ла Лига потребовала ввести санкции против «Ювентуса»

Тебас совсем кукухой поехал? Если так он пытается бороться с Суперлиги то выглядит ещё большим идиотом! Серия А сама разберётся со своим Ювентусом. Ла-лига тут вообще не указ! Этот президент дискредитирует целую лигу и портит имидж. Когда уже клубы будут жаловаться на него и топить за его отставку. Какого вообще это руководство сует нос в другую лигу ? Или это специальная операция по ФФП?
Ла Лига пусть за своими проблемами смотрит. У клуба банкрота вдруг появились 1005000 рычагов, клоуны. Юве и кальчо сами разберутся. А УЕФА считаю вообще нужно закрыть. Позволили арабам купить весь европейский футбол....
Ла Лига выпустила заявление в связи с отставкой руководства «Ювентуса» в полном составе.
Испанцы считают необходимым ввести санкции против клуба за финансовые махинации.
«Ла Лига нацелена на продвижение стабильной системы футбола в Европе. Поэтому лига настаивает на этих жалобах против «Ювентуса» и призывает власти наложить немедленные спортивные санкции на клуб», – говорится в заявлении.
«Ювентус» подозревается в завышении трансферной стоимости игроков, занижении данных о расходах на сотрудников и сокрытии настоящего размера зарплат футболистов.
В Ла Лиге уверены, что отставка руководства подтверждает, что нарушения финансового фейр-плей действительно были.
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