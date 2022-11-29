Ла Лига потребовала ввести санкции против «Ювентуса»

Ла Лига выпустила заявление в связи с отставкой руководства «Ювентуса» в полном составе.

Испанцы считают необходимым ввести санкции против клуба за финансовые махинации.

«Ла Лига нацелена на продвижение стабильной системы футбола в Европе. Поэтому лига настаивает на этих жалобах против «Ювентуса» и призывает власти наложить немедленные спортивные санкции на клуб», – говорится в заявлении.

«Ювентус» подозревается в завышении трансферной стоимости игроков, занижении данных о расходах на сотрудников и сокрытии настоящего размера зарплат футболистов.

В Ла Лиге уверены, что отставка руководства подтверждает, что нарушения финансового фейр-плей действительно были.

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