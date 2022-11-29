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    Ловчев: «Важно, чтобы «Газпром» и «Лукойл» перестали бряцать деньгами. Развитие футбола не в том, кто выиграет чемпионат»

    Экс-игрок «Спартака» Евгений Ловчев высказался о соперничестве «Зенита» и «Спартака».

    «Важно, чтобы «Газпром» и «Лукойл» перестали бряцать деньгами. Когда-то эта ситуация с отстранением сборной и клубов от официальных соревнований закончится, и иностранцы на русские деньги всегда приедут.

    А пока надо развивать свой футбол, своих игроков, свою инфраструктуру. Потому что развитие футбола заключается не в количестве приглашенных иностранных футболистов в российский чемпионат и не в том, кто выиграет — «Спартак» или «Зенит».

    Развитие в том, когда в стране есть нормальные поля для матчей и тренировок. Когда тренеры могут получать нормальное образование.

    А пока, если говорить именно о футболе, мы посмотрели, какого он уровня в матчах сборной России с Таджикистаном и Узбекистаном, и вот теперь в игре «Зенита» и «Спартака», — сказал Ловчев.

    • Россия отстранена от международных матчей решениями ФИФА и УЕФА.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Сегодня, 08:53
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +105

      Рыло свина 1 минуту назад

      злой и алчный Ловчев готов продать бренд Спартака!

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