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  • Ловчев: «Важно, чтобы «Газпром» и «Лукойл» перестали бряцать деньгами. Развитие футбола не в том, кто выиграет чемпионат»

Ловчев: «Важно, чтобы «Газпром» и «Лукойл» перестали бряцать деньгами. Развитие футбола не в том, кто выиграет чемпионат»

29 ноября 2022, 08:53
3

Экс-игрок «Спартака» Евгений Ловчев высказался о соперничестве «Зенита» и «Спартака».

«Важно, чтобы «Газпром» и «Лукойл» перестали бряцать деньгами. Когда-то эта ситуация с отстранением сборной и клубов от официальных соревнований закончится, и иностранцы на русские деньги всегда приедут.

А пока надо развивать свой футбол, своих игроков, свою инфраструктуру. Потому что развитие футбола заключается не в количестве приглашенных иностранных футболистов в российский чемпионат и не в том, кто выиграет — «Спартак» или «Зенит».

Развитие в том, когда в стране есть нормальные поля для матчей и тренировок. Когда тренеры могут получать нормальное образование.

А пока, если говорить именно о футболе, мы посмотрели, какого он уровня в матчах сборной России с Таджикистаном и Узбекистаном, и вот теперь в игре «Зенита» и «Спартака», — сказал Ловчев.

  • Россия отстранена от международных матчей решениями ФИФА и УЕФА.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Кубок Зенит Спартак Ловчев Евгений
Комментарии (3)
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Рыло свина
1669703817
злой и алчный Ловчев готов продать бренд Спартака!
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NewLife
1669722468
Не бряцай языком, с него слетает бред. Сколько тебе платит срач тв ?
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шахта Заполярная
1669742906
Флюгер (ловчев) ты хоть сам то понял , что написал.
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