Ловчев: «Важно, чтобы «Газпром» и «Лукойл» перестали бряцать деньгами. Развитие футбола не в том, кто выиграет чемпионат»

Экс-игрок «Спартака» Евгений Ловчев высказался о соперничестве «Зенита» и «Спартака».

«Важно, чтобы «Газпром» и «Лукойл» перестали бряцать деньгами. Когда-то эта ситуация с отстранением сборной и клубов от официальных соревнований закончится, и иностранцы на русские деньги всегда приедут.

А пока надо развивать свой футбол, своих игроков, свою инфраструктуру. Потому что развитие футбола заключается не в количестве приглашенных иностранных футболистов в российский чемпионат и не в том, кто выиграет — «Спартак» или «Зенит».

Развитие в том, когда в стране есть нормальные поля для матчей и тренировок. Когда тренеры могут получать нормальное образование.

А пока, если говорить именно о футболе, мы посмотрели, какого он уровня в матчах сборной России с Таджикистаном и Узбекистаном, и вот теперь в игре «Зенита» и «Спартака», — сказал Ловчев.

Россия отстранена от международных матчей решениями ФИФА и УЕФА.

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