Игрок сборной Камеруна поблагодарил фанатов из России за поддержку

Игрок сборной Камеруна Гаэль Ондуа высказался о поддержке болельщиков из России.

«Я хотел бы поблагодарить российских болельщиков, которые приехали на стадион меня поддержать», – сказал Ондуа после матча ЧМ-2022 против Сербии (3:3).

Ондуа – воспитанник «Локомотива».

У него есть российское гражданство.

Ондуа сыграл на 2 матчах ЧМ-2022.

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