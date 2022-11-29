Игрок сборной Камеруна поблагодарил фанатов из России за поддержку

Игрок сборной Камеруна Гаэль Ондуа высказался о поддержке болельщиков из России.
«Я хотел бы поблагодарить российских болельщиков, которые приехали на стадион меня поддержать», – сказал Ондуа после матча ЧМ-2022 против Сербии (3:3).
- Ондуа – воспитанник «Локомотива».
- У него есть российское гражданство.
- Ондуа сыграл на 2 матчах ЧМ-2022.
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Источник: телеграм-канал «Матч ТВ»