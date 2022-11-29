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    Игрок сборной Камеруна поблагодарил фанатов из России за поддержку

    Игрок сборной Камеруна Гаэль Ондуа высказался о поддержке болельщиков из России.

    «Я хотел бы поблагодарить российских болельщиков, которые приехали на стадион меня поддержать», – сказал Ондуа после матча ЧМ-2022 против Сербии (3:3).

    • Ондуа – воспитанник «Локомотива».
    • У него есть российское гражданство.
    • Ондуа сыграл на 2 матчах ЧМ-2022.

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    Источник: телеграм-канал «Матч ТВ»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +24800

      bset 48 минут назад

      А он поблагодарил тех, кто исплевался бы, играй он за нашу сборную? Большинство бы сказало, что хотят видеть в сборной только лица славянской внешности, параллельно потешаясь над сборной Франции, состоящей из чернокожих.

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