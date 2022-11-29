Фернандеш: «Гол Уругваю праздновал так, будто забил Роналду»

Полузащитник сборной Португалии Бруну Фернандеш прокомментировал свой гол Уругваю во втором туре группового этапа чемпионата мира-2022 (2:0). Сначала мяч был записан на Криштиану Роналду.

«Я праздновал гол так, считая, что это был гол Криштиану. Было похоже, что он коснулся мяча, передача была на него.

В любом случае мы довольны результатом команды. Голы важны для каждого нападающего. Но важнее победа команды», – цитирует Фернандеша телеграм-канал «Матч ТВ» со ссылкой на RTP 3.

Фернандеш оформил дубль.

Игрок лидирует в списке самых результативных футболистов ЧМ-2022.

Португалия досрочно вышла в плей-офф.

⚽ ЧМ-2022 на «Бомбардире»: матчи, новости, прогнозы. Присоединяйся!

Получите 2000 рублей бесплатно и ставьте на матчи чемпионата мира