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    Фернандеш: «Гол Уругваю праздновал так, будто забил Роналду»

    Полузащитник сборной Португалии Бруну Фернандеш прокомментировал свой гол Уругваю во втором туре группового этапа чемпионата мира-2022 (2:0). Сначала мяч был записан на Криштиану Роналду.

    «Я праздновал гол так, считая, что это был гол Криштиану. Было похоже, что он коснулся мяча, передача была на него.

    В любом случае мы довольны результатом команды. Голы важны для каждого нападающего. Но важнее победа команды», – цитирует Фернандеша телеграм-канал «Матч ТВ» со ссылкой на RTP 3.

    • Фернандеш оформил дубль.
    • Игрок лидирует в списке самых результативных футболистов ЧМ-2022.
    • Португалия досрочно вышла в плей-офф.

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    Источник: телеграм-канал «Матч ТВ»

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