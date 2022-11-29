Газзаев прокомментировал драку «Зенита» и «Спартака». Его ЦСКА дрался с «Сатурном» в 2004 году

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев высказался по массовой драке в матче шестого тура группового этапа Кубка России между «Зенитом» и «Спартаком» (0:0; 4:2 по пенальти).

«С первых минут было видно, что игра очень принципиальная.

Драка? К сожалению, такие случаи бывают. Например, я работал с ЦСКА, когда случилась драка в Раменском (в 2004 году). Конечно, игроки, спровоцировавшие этот инцидент, будут наказаны. Конечно, такие эпизоды не красят спорт. Нельзя устраивать массовые драки», – считает Газзаев.

Драка произошла после стычки Родригао с Шамаром Николсоном.

Главный арбитр матча Владимир Москалев удалил 6 игроков.

«Зенит» победил «Спартак» по пенальти, но занял 3-е место в группе. Москвичи финишировали первыми.

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