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    «Политика закончилась. Мы концентрируемся только на футболе». Гюндоган – о сборной Германии

    Полузащитник сборной Германии Илкай Гюндоган заявил, что команда больше не будет проводить акции протеста на ЧМ-2022.

    • Перед матчем с Японией (1:2) немцы протестовали из-за запрета ФИФА использовать капитанскую повязку One Love.
    • Они закрыли рот рукой на командном фото.

    «Несколько наших игроков злились на ФИФА. Повязку [One Love] запретили прямо перед матчем, и это разочаровало отдельных футболистов. Они хотели что-то продемонстрировать.

    Это обсуждалось внутри команды, и мы решили, что сделаем жест с закрытыми ртами в знак протеста против ФИФА.

    Если честно, сейчас я думаю, что политика закончилась. Мы концентрируемся только на футболе», – сказал Гюндоган.

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    Источник: The Athletic

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +781

      3meeeD 55 секунд назад

      Сурьезно?))лицемеры галимые

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