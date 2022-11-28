«Политика закончилась. Мы концентрируемся только на футболе». Гюндоган – о сборной Германии

Полузащитник сборной Германии Илкай Гюндоган заявил, что команда больше не будет проводить акции протеста на ЧМ-2022.

Перед матчем с Японией (1:2) немцы протестовали из-за запрета ФИФА использовать капитанскую повязку One Love.

Они закрыли рот рукой на командном фото.

«Несколько наших игроков злились на ФИФА. Повязку [One Love] запретили прямо перед матчем, и это разочаровало отдельных футболистов. Они хотели что-то продемонстрировать.

Это обсуждалось внутри команды, и мы решили, что сделаем жест с закрытыми ртами в знак протеста против ФИФА.

Если честно, сейчас я думаю, что политика закончилась. Мы концентрируемся только на футболе», – сказал Гюндоган.

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