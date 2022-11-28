В «Динамо» отреагировали на слухи о договоренности Захаряна с «Челси»

Член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин прокомментировал информацию о согласовании контракта между полузащитником Арсеном Захаряном и «Челси».

«Мы не можем исключать возобновления истории с «Челси» зимой, я не могу комментировать информацию, которая появляется и будет появляться.

По поводу его якобы контракта с «Челси», нам об этом ничего не известно, мы не давали разрешения на подобные контакты.

Думаю, это из области слухов», – сказал Гафин.

19-летний Захарян – воспитанник «Динамо».

В этом сезоне он забил 3 гола и сделал 6 ассистов в 22 матчах.

Летом переход игрока в «Челси» сорвался из-за санкций.

Его рыночная стоимость – 15 миллионов евро.

«Конкурс прогнозов» вернулся! Играйте, побеждайте и забирайте ценные призы!

Получите бесплатно 2000 рублей за регистрацию