В «Динамо» отреагировали на слухи о договоренности Захаряна с «Челси»

Член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин прокомментировал информацию о согласовании контракта между полузащитником Арсеном Захаряном и «Челси».
«Мы не можем исключать возобновления истории с «Челси» зимой, я не могу комментировать информацию, которая появляется и будет появляться.
По поводу его якобы контракта с «Челси», нам об этом ничего не известно, мы не давали разрешения на подобные контакты.
Думаю, это из области слухов», – сказал Гафин.
- 19-летний Захарян – воспитанник «Динамо».
- В этом сезоне он забил 3 гола и сделал 6 ассистов в 22 матчах.
- Летом переход игрока в «Челси» сорвался из-за санкций.
- Его рыночная стоимость – 15 миллионов евро.
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Источник: ТАСС