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    В «Динамо» отреагировали на слухи о договоренности Захаряна с «Челси»

    Член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин прокомментировал информацию о согласовании контракта между полузащитником Арсеном Захаряном и «Челси».

    «Мы не можем исключать возобновления истории с «Челси» зимой, я не могу комментировать информацию, которая появляется и будет появляться.

    По поводу его якобы контракта с «Челси», нам об этом ничего не известно, мы не давали разрешения на подобные контакты.

    Думаю, это из области слухов», – сказал Гафин.

    • 19-летний Захарян – воспитанник «Динамо».
    • В этом сезоне он забил 3 гола и сделал 6 ассистов в 22 матчах.
    • Летом переход игрока в «Челси» сорвался из-за санкций.
    • Его рыночная стоимость – 15 миллионов евро.

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    Источник: ТАСС

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