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  • Кавазашвили: «Дзюба – ребенок и обиженка. Он никому не нужен»

Кавазашвили: «Дзюба – ребенок и обиженка. Он никому не нужен»

28 ноября 2022, 18:52

Бывший вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили высказался о нападающем Артеме Дзюбе.

«Дзюбе в «Спартак» нельзя ни в коем случае, ни при каких обстоятельствах — вход закрыт! В клубе сейчас стабильная, культурная обстановка, уравновешенный коллектив, где каждый бьется друг за друга, нет одиозных фигур, которые тянут на себя оделяло.

Артем доказал, что является особой фигурой — любит привлекать к себе внимание, не слушает мнение главного тренера, оспаривает решения, спорит бесконечно — в общем, это ребенок и обиженка. Он считает, что всегда прав.

Если этот человек окажется в «Спартаке», начнется начало стадии развала команды, он один уничтожит коллектив и сам «Спартак». Он обижен, что не может найти свое место в жизни, его озлобленность передастся на окружающую среду, он опасен.

В контракте у Дзюбы с любым клубом должен быть прописан пункт: «За плохую игру на поле, за неуважение к персоналу, тренерскому штабу и игрокам Артем Дзюба будет оштрафован и его контракт будет расторгнут без выплаты зарплаты».

Портал Transfermakt ошибся — он должен был ставить Дзюбу на первое место среди самых дорогих свободных агентов в мире, отталкиваясь от его характера и требований. А все остальные эти звезды футбола, тот же Роналду, должен быть ниже Артема.

Вообще портал может написать и сделать все что угодно! Как Артем, который не играет уже 2 года, может где-то находиться? Что его никто не берет-то в команду? Какой агент захочет потерять кусок хлеба, тем более такой жирный?

Пускай его кто-то тогда устроит в команду — раз они считают его самым дорогим футболистом, оценивая в 4 миллиона евро. Артем Дзюба никому не нужен», — заявил Кавазашвили.

  • 34-летний Дзюба расторг контракт с «Адана Демирспором» и стал свободным агентом.
  • В Турции он забил 1 гол в 5 матчах.
  • Сообщалось об интересе к форварду со стороны «Рубина», «Торпедо» и «Венеции».

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Дзюба Артем Кавазашвили Анзор
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